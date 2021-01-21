Роскомнадзор выявил призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых акциях протеста во всех популярных социальных сетях и платформах. Они могут быть оштрафованы за нарушение законодательства

Алексей Поляков / Moscow-Live Призывы к несовершеннолетним в настоящее время выявлены на платформе TikTok, в социальной сети "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

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Роскомнадзор выявил призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых акциях протеста во всех популярных социальных сетях и платформах. Они могут быть оштрафованы за нарушение законодательства, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним в настоящее время выявлены на платформе TikTok, в социальной сети "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на вопрос агентства, о каких конкретно социальных сетях идет речь.

Прокуратура Москвы со своей стороны сообщила, что вынесла руководителям пяти интернет-площадок предостережения о недопустимости нарушения закона. Что это за сервисы, не уточняется.

Поводом стало распространение публикаций с призывами к гражданам, в том числе несовершеннолетним, участвовать "в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 23 января 2021 года".

Ранее в четверг в Роскомнадзоре (РКН) сообщили, что составят административные протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации, провоцирующей несовершеннолетних на участие в неразрешенных массовых протестных акциях.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ, пояснили в ведомстве. Согласно нормам данной статьи, вступившим в силу с 10 января этого года (федеральный закон от 30.12.2020 N 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете предусматривает административный штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, а в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

О каких конкретно соцсетях идет речь, не уточнялось.

Как сообщалось 20 января, Роскомнадзор потребовал от TikTok заблокировать ролики "с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях". Позже РКН потребовал от руководства соцсети "ВКонтакте" не допускать ее использования для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Власти РФ считают, что такое участие молодежи в политической деятельности "опасно для их жизни и здоровья".

РКН обратился ко всем соцсетям, СМИ и информационным ресурсам с требованием не допускать распространения "противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями".

Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях 23 января.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину". Юристы считают, что суд своим решением грубо нарушил нормы российского закона и международного права.

Попытки оппозиционеров протестовать против решения суда и поддержать Навального были подавлены полицией. В Москве, Петербурге и других городах к вечеру 18 января были задержаны десятки человек.

На следующий день, 19 января, ФБК опубликовал расследование о дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн "лайков".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его "чушью и компиляцией", а также "лохотроном". Авторов расследования представитель Кремля назвал "жуликами", которые пользуются доверчивостью граждан, перечисляющих им пожертвования.

Между тем в обществе набирает обороты кампания в поддержку Алексея Навального. Его освобождения добиваются журналисты, музыканты, писатели, политики и блогеры. Многие из них фактически призвали сограждан выйти 23 января на уличные акции в поддержку Алексея Навального, о проведении которых объявил штаб оппозиционера.

А редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием. "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в обращении.