Власти Москвы заявили, что не собирают базу данных посетителей ночных клубов и не обяжут их соблюдать карантин

Pixabay.com "Данные посетителей обезличены, с помощью QR-кодов становятся известны только их номера мобильных телефонов, на которые впоследствии придет SMS, если вдруг рядом находился человек, у которого будет подтвержден коронавирус", - сказал Немерюк

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Посетителей развлекательных заведений Москвы, зарегистрировавшихся по QR-кодам, не обяжут изолироваться на две недели при подтверждении коронавируса у одного из гостей. Об этом сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Данные посетителей обезличены, с помощью QR-кодов становятся известны только их номера мобильных телефонов, на которые впоследствии придет SMS, если вдруг рядом находился человек, у которого будет подтвержден коронавирус", - сказал Немерюк.

Он сослался на сообщения в СМИ о формировании базы данных москвичей, которых якобы обяжут изолироваться на две недели после посещения клубов или баров, и назвал их фейками. "Посетители ночных и иных развлекательных заведений, которые разместили при входе QR-коды и участвуют в эксперименте по обеспечению идентификации своих гостей, не попадают в какую-либо специальную базу, их данные не передаются Роспотребнадзору, тем более их не обяжут соблюдать карантин", - подчеркнул глава департамента.

РБК отмечает, что информация о возможном создании базы данных посетителей баров и ночных клубов благодаря регистрации по QR-кодам и телефонам публиковалась в соцсетях и некоторых СМИ. Например, портал "Москва.ру", освещая нововведение, особо подчеркнул, что регистрироваться придется и посетителям "заведений для геев". "Не исключено, что возможна ситуация, при которой в Сеть может на продажу попасть база данных геев Москвы", - говорится в материале, озаглавленном "В Москве в ночь на 19 октября стартовала "перепись" геев".

Немерюк пояснил, что человек, зарегистрировавшись в системе при посещении какого-либо ночного заведения, не будет затем постоянно получать уведомления о пребывании там гостей с коронавирусом. По его словам, уведомление о потенциальном контакте с заболевшим коронавирусом после посещения одного и того же развлекательного заведения в одно и то же время может прийти гостям клубов и баров, которые используют QR-коды при входе, только в пределах 14 дней - инкубационного периода коронавируса.

"Если коронавирус будет выявлен у человека, например, на 10-й день после посещения клуба, то другие гости получат уведомление об этом. Если между посещением клуба и подтверждением вируса пройдет более 14 дней, уведомлений другим гостям не придет", - уточнил Немерюк.

Система для входа в ночные заведения Москвы, режим работы которых включает время с 00:00 до 06:00, заработала 19 октября. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны сканировать QR-код либо отправить SMS на специальный короткий номер 7377. Ранее отмечалось, что пользоваться данной системой идентификации посетителей будут более 500 ночных клубов и баров, однако к 20 октября в ней зарегистрировались более 1,2 тыс. московских заведений.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, инициаторами введения системы регистрации посетителей стали сами учредители ночных развлекательных заведений Москвы. По мнению столичных властей, система чекинов в ночных заведениях, где практически невозможно соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим, позволит избежать их полного закрытия, сократить возможные убытки организаций и людей, занятых в индустрии.

Предполагается, что если у одного из посетителей баров в дальнейшем будет выявлен коронавирус, то все присутствовавшие в это время получат оповещения о том, что они оказались в зоне риска. В этом случае можно будет пройти тестирование на коронавирус, чтобы вовремя выявить болезнь, начать лечение и прервать новые цепочки распространения вируса. В дальнейшем эту систему могут распространить и на другие заведения, включая непродовольственные магазины, рестораны и госучреждения.