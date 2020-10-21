Следственный комитет Российской Федерации Женщина-инспектор "не приняла предусмотренных законом мер к профилактике совершения (…) повторных правонарушений" и "не приняла мер к изоляции правонарушителя от общества", говорится на сайте СК

Следственный комитет Российской Федерации

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю предъявило обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) инспектору отдела по делам несовершеннолетних (ПДН) МВД за игнорирование сообщения о сексуальном насилии над 12-летней девочкой. В итоге жертва снова подверглась изнасилованию, уже групповому, а потом была убита.

По данным следствия, в январе 2020 года в МО МВД России "Шушенский" поступила информация об изнасиловании школьницы 13-летним мальчиком, находящимся на профилактическом учете. Женщина-инспектор "не приняла предусмотренных законом мер к профилактике совершения (…) повторных правонарушений" и "не приняла мер к изоляции правонарушителя от общества", говорится на сайте СК.

В результате этого в мае 2020 года несовершеннолетний и "другое лицо" второй раз изнасиловали девочку, а затем убили ее. Семья погибшей школьницы дважды обращалась за помощью в полицию, и оба раза силовики отказывались возбуждать уголовные дела.

Тело девочки нашли 1 июня в в заброшенном пожарном резервуаре в Нижней Кое Шушенского района. В тот же день был задержан 25-летний местный житель. Он дал признательные показания, пишет Tayga.info.

После проведения генетической экспертизы следов на одежде погибшей также был задержан 19-летний местный житель. Он признал вину частично. Один из задержанных также дал показания на 14-летнего подростка, которого в 2019-м и ставили на учет в связи с заявлением матери погибшей девочки. СК завел дело об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По версии следователей, несовершеннолетний в мае 2020 года принял участие в изнасиловании школьницы, а также пособничал в ее убийстве.