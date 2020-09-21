ВСЕ ФОТО Всего в учениях с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники

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Минобороны РФ Учения «Славянское братство-2020»

Минобороны России / ВКонтакте

Минобороны РФ перебросило в Белоруссию батальонную тактическую группу тульской дивизии ВДВ в рамках второго этапа учений "Славянское братство".

"В соответствии с замыслом белорусско-российского учения "Славянское братство-2020" на территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне "Гожский" под Гродно", - заявили в Минобороны РФ.

Всего в учениях с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники. Эти военные игры проходят на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии, где продолжаются акции протеста против сфальсифицированных итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

Прибывшие в Белоруссию 14 сентября российские десантники совместно с белорусскими коллегами отработают высадку передового отряда по-штурмовому из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

В Минск также прибыл командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков. С возглавляемой им российской делегацией встретился начальник Генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Вольфович. "Стороны обсудили готовность привлекаемых сил и средств ко второму этапу", - сказали в министерстве.

Первый этап "Славянского братства" начался 14 сентября с участием Сил специальных операций Белоруссии и 300 военнослужащих элитной Псковской дивизии Воздушно-десантных войск РФ. Маневры проходили на полигоне "Брестский" недалеко от границы Белоруссии и Польши. Москва и Минск ранее заявляли, что второй этап маневров планировался в октябре. Военные двух стран отработали учебно-боевые контртеррористические задачи - они блокировали и уничтожали условных боевиков на территории западных районов страны.

Второй этап белорусско-российских учений "Славянское братство-2020" начинается во вторник на четырех полигонах Белоруссии. В учениях примут участие около шести тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. Этап будет посвящен ведению совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности Белоруссии. Руководить маневрами будет замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Сергей Потапенко.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал президенту Александру Лукашенко неукоснительно выполнять все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В рамках действия договора ОДКБ Белоруссия может обратиться к России за помощью, если ее обороне угрожает внешняя опасность. Кроме того, в ст. 2 Договора утверждается, что государства-участники Организации могут оказывать друг другу помощь в защите суверенитета.

О создании в России силового резерва "из сотрудников правоохранительных органов" для помощи белорусскому режиму Владимир Путин заявил еще в конце августа, отметив, что об этом его попросил Александр Лукашенко. "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - добавил президент РФ.