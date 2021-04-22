В Севастополе арестовали россиянина, подозреваемого в сотрудничестве с украинской разведкой

rt.com

В Севастополе задержали россиянина, передававшего украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте. Как сообщается на сайтеФСБ, в отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК России). Решением Ленинского районного суда Севастополя задержанный заключен под стражу сроком на два месяца, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

В спецслужбе не привели подробностей спецоперации, а также не раскрыли личность задержанного. В пресс-службе крымского управления ФСБ подтвердили информацию о задержании россиянина, который "целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота". Как пишет РИА "Новости", утечка этих данных за рубеж, по оценке ФСБ, могла навредить обороноспособности России.

Правозащитники отмечают, что за 10 последних лет количество "шпионских" дел в России выросло минимум в шесть раз, причем ситуация стала резко ухудшаться после присоединения Крыма. В частности, в 2009 году за разглашение гостайны и госизмену были в общей сложности осуждены 10 человек, а за шпионаж и незаконный доступ к гостайне приговоров не было вовсе. В 2019 году по "шпионским" статьям были осуждены уже 62 человека: за госизмену - 8, за шпионаж - 3, за незаконный доступ к гостайне - 5 и за разглашение гостайны - 46. В 2020 году за шпионаж были задержаны пятеро, в 2021 году - один человек.

В апреле прошлого года ФСБ объявила о пресечении деятельности в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в состав которой входила военнослужащая Вооруженных сил России. Деятельность агентурной группы была направлена на "организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан". В 2017-2018 годах российская военнослужащая, входившая в состав группы, выдала украинской военной разведке доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну.