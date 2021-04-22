Владимир Метелкин

DOXA / Telegram

Редактор DOXA Владимир Метелкин потребовал от руководителя следственной группы по своему делу отвода следовательницы, которая "демонстрирует ему личную заинтересованность". Заявление Метелкина приводит редакция журнала.

По мнению журналиста, следовательница СК РФ Екатерина Жижманова оказывает ему знаки внимания, которые он рассматривает как психологическое давление. Например, она сказала Владимиру, что нашла его аккаунт в Instagram и считает фигуранта "сексуальным" мужчиной. Адвокат подтвердил, что следовательница действительно это говорила при нем.

Это подтверждается и аудиозаписью, опубликованной в телеграм-канале Doxa, в которой женский голос со смехом говорит: "Вы являетесь, да, сексуальным героем". Фрагмент длится всего 4 секунды, и понять контекст разговора невозможно.

В заявлении Владимир Метелкин также указал, что следовательница "постоянно демонстрирует личную заинтересованность", "постоянно трогает руками", "сразу после прохода КПП прикасается к плечу своей рукой" и "всегда при разговоре очень близко стоит" к подозреваемому, нарушая его личные границы, пишет "Новая газета".

Как сообщалось ранее, 14 апреля силовики пришли с обысками в редакцию студенческого журнала DOXA и домой к нескольким сотрудникам издания из-за видео, размещенного редакцией 23 января 2021 года. В ролике говорилось о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из учебных заведений за участие в них. Ролик впоследствии был удален по требованию Роскомнадзора, но он все равно стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Четырем редакторам журнала (Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Армену Арамяну и Наталье Тышкевич) предъявили обвинение по статье 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в опасные действия"). Сотрудники DOXA не признали вину.

Басманный районный суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий. До 14 июня им запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с любыми лицами, кроме родственников, адвоката, сотрудников следствия и контролирующего органа. Правозащитник Павел Чиков, комментируя избранную меру пресечения, заявлял, что фактически речь идет о домашнем аресте.