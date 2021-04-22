Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, дающую Генеральной прокуратуре полномочия блокировать в интернете призывы к участию в несанкционированных митингах. Об этом сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Также предлагается дать прокуратуре право блокировать фейковые сообщения о терактах, добавил он. "Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится Госдумой ко второму чтению", - сказал Владимир Груздев. Его цитирует "Интерфакс".

По его словам, изменение закона не нарушит базовых принципов свободы слова, так как заблокированные авторы смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Груздев отметил, что у государства должны быть механизмы защиты общества от негативного информационного воздействия.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ограничивать доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности. Такое решение сможет принимать генеральный прокурор РФ или его заместители.

Авторами законопроекта числятся несколько депутатов, в том числе председатель думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василий Пискарев и Наталья Поклонская.

В июле Пискарев объяснял, что "законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних". Он отмечал, что "подростки в силу возрастных особенностей наиболее подвержены негативному влиянию". Для примера он приводил, что все чаще встречаются "случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений", а прославление нацизма "представляется как реализация права на свободу выражения мнения". Депутат выражал уверенность, что подобные "деструктивные" публикации, представляют угрозу для жизни и здоровья детей".