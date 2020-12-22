После публикации расшифровки телефонного разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым (одного из участников покушения на Алексея Навального), из которого выяснилось, что спецслужбы РФ нанесли яд на трусы и брюки Навального, трусы оппозиционера стали главным мемом уходящего 2020 года.

Этот телефонный пранк над агентом ФСБ подтолкнул пользователей соцсетей развернуть целое движение под знаменем в виде трусов Навального, у которых оперативно появился и свой аккаунт в Twitter.

- ФСБ о разговоре Навального с предполагаемым отравителем



Вы думали, что главной вещью 2020 был ковид. Вы ошибались!— Трусы Навального (@navalnyunderpa1) December 21, 2020

Даже страшно представить, чем сегодня Алексей Навальный утёр нос Владимиру Владимировичу.— Bazilio (@Bazilio11350348) December 21, 2020

Прямо представляю себе, как это было. Совет Безопасности. Сидят: Путин, Патрушев, Бортников, Матвиенко.

Бортников: Нам нужен приказ работать по трусам Навального.

Путин: Даю приказ работать по его трусам. Эти трусы - угроза нашей безопасности номер 1.— Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

Фраза "государство лезет к нам в трусы" перестала быть преувеличением— Юλя Яковλева (@snowy_robolamp) December 21, 2020

Видимо следующим популярным товаром в магазине мерча ФБК будут мужские трусы синего цвета.— Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

Чекисты услышали, что яд - это оружие трусов,

но поняли это по своему.— EDVVVARD (@EDVVVARD) December 21, 2020

ААААААААА КАК Я СЕЙЧАС ЗАОРАЛА pic.twitter.com/4qB8A6ex0Z— Александрова❌ (@alexsandrova888) December 21, 2020

Цвет настроения: синие трусы— node ʞ•−•r (@kellertwit) December 21, 2020

есть инфа сколько людей погибло стирая трусы навального?— Гульфик блогера (@GulfikB) December 21, 2020

То что мы сейчас видели в ролике Навального - это чистый "Ревизор". То есть ужас, стыд, убийство, полная некомпетенция и импотенция, но ещё и комедия, конечно. Звонит "ревизор" и ему сразу все рассказывают. "А ничего, Максим Сергеевич, что мы по открытой связи?" Ничего, ничего.— Демьян Кудрявцев (@kudriavtsev) December 21, 2020

Ну давайте честно. Видели ли вы когда-то в интернете что-то круче этого?— Георгий Албуров (@alburov) December 21, 2020

Начались пикеты на Лубянке: ФСБ попыталось убить Навального химическим оружием pic.twitter.com/4wEyZL1CJL— Олег Степанов (@olsnov) December 21, 2020

Во время этого одиночного пикета полиция задержала активиста и члена Либертарианской партии Льва Гяммера, который стоял с плакатом: "Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?"

Меня задержали. Куда ведут, не говорят. Надеюсь, хоть там расскажут, где трусы @navalny спрятаны. pic.twitter.com/tHQWNecwog— Лев Гяммер (@HammerOfFreedom) December 21, 2020

Киселев заявил, что надел трусы Навального и с ним ничего не произошло pic.twitter.com/Qd5Kw0UdMo— Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) December 21, 2020

Все удивлялись, как же фсбшники такие глупые, что общаются по обычному телефону. Вот пример. Человек все, что знает ПРО УБИЙСТВО, выкладывает неизвестному собеседнику по обычной связи. И в конце спохватывается: "а ничего, что мы по телефону? Ах, вы это согласовали? Ну ладно!"— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 21, 2020

Это войдет в учебники истории, конечноhttps://t.co/1Dtag9aSgK— Сергей Ежов (@ezhovs) December 21, 2020

Федеральная Служба Белья— Buddha Guantanamo (@epoch_back) December 21, 2020

Хорошо. Только трусы у меня были темно-синие! pic.twitter.com/vEl0kauzMq— Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

Ну Навальный конечно крутой чел - его трусы само ФСБ стирает???? Причëм вручную #трусы #Навальный pic.twitter.com/9PkgccZ8UV— Vasiliy Kalamiev (@VasiliyKalamiev) December 21, 2020

Растущие уши специальных служб pic.twitter.com/AuIMKvRYDq— трусы Навального (@navalnypants) December 21, 2020

Простирнуть никому ничего не надо ?

Рекомендую специалиста. Особенно гульфики трусов, качественно исполняет.

Выезд к заказчику. pic.twitter.com/a14vjUrNAa— Коля Остенбакен (@ostenbaken1004) December 21, 2020

Вова Путин оставит страну без трусов pic.twitter.com/wBxYsIu7BE— Гараев Руслан (@garaevruslan02) December 21, 2020

Работа в спецслужбах.



Ожидание: опасные задания в экзотических странах, красивые девушки и дорогие машины.



Реальность: летишь в Омск стирать чужие трусы.— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) December 21, 2020

Ой, да хотели бы отстирать трусы, отстирали бы! pic.twitter.com/s9mGRYc60b— Анатолий ❌ DUST (@DUST42714489) December 21, 2020

- А почему именно через трусы надо отравить?

- Это моя фишка!!! pic.twitter.com/5gTGZLMC8P— Сергей Смирнов (@raratata3) December 21, 2020

Как надо носить трусы, чтобы тебя не отравили Новичком pic.twitter.com/lBLm7AMmvd— Мурбанистика (@ktvsiy) December 21, 2020

2021 объявлен годом синих трусов pic.twitter.com/CycUF8ZEMt— Alexey Navalny (@navalny) December 21, 2020

Похоже, производители синих мужских трусов сорвали куш накануне новогодних праздников: это теперь однозначно бестселлер pic.twitter.com/DgQcho6YtM— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) December 21, 2020

Подводя итоги года хочется пожелать нам всем здоровья и главное свежие чистые трусы... #Навальный #трусыНавального pic.twitter.com/rhbwS4oj75— собачья лапка (@dog_paw_) December 21, 2020

ФСБ о разговоре Навального с предполагаемым отравителем

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ назвали провокацией и подделкой запись телефонного разговора оппозиционера Алексея Навального с одним из его предполагаемым отравителем по имени Константин Кудрявцев.

"Размещенное Навальным в сети интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как отметили ведомстве, "использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях". Этот метод позволяет "исключить возможность установки реальных участников разговора". Кроме того, в ФСБ заявили о проведении проверки в этой связи. По ее результатам будет дана процессуальная оценка.

Напомним, ранее Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из предполагаемых участников своего отравления. Под видом помощника секретаря СБ РФ Николая Патрушева он позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, одному из фигурантов расследования Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к отравлению оппозиционера. Звонок был сделан за несколько часов до публикации результатов расследования 14 декабря.

Кудрявцев подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того как того увезли в Германию, чтобы забрать ее для устранения следов боевого отравляющего вещества "Новичок". Он сообщил, что ему поручили уделить особое внимание при очистке одежды внутренней стороне трусов, что, по мнению Навального, подтверждает гипотезу о нанесении яда именно туда.

В ходе разговора собеседник Навального упоминает фамилии двух предполагаемых исполнителей покушения - Алексея Александрова и Ивана Осипова, а также своего начальника Станислава Макшакова. Он называет и еще одного участника операции - Василия Калашникова, который в журналистском расследовании не упоминается. The Insider установил, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии - метода обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

В расследовании Bellingcat и The Insider, основанном на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров, утверждается, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по РФ с 2017 года. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично президента РФ Владимира Путина, уверен Навальный.

Руководство РФ отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика.