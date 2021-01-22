Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в супермаркете Краснодара, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского
МЧС Краснодар / Instagram
Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в супермаркете Краснодара, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского Пожар локализован, его площадь составила 150 кв. м. Из здания эвакуированы порядка 100 человек
 
 
 
Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в супермаркете Краснодара, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского
МЧС Краснодар / Instagram
 
 
 
Пожар локализован, его площадь составила 150 кв. м. Из здания эвакуированы порядка 100 человек
МЧС Краснодар / Instagram

Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в супермаркете Краснодара, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России. "В 20:26 поступило сообщение о пожаре в супермаркете Краснодара, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского. Один человек погиб, двое пострадали", - сказали в ведомстве.

На данный момент пожар локализован, его площадь составила 150 кв. м. Из здания эвакуированы порядка 100 человек.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что газовый баллон взорвался на цветочном рынке в Краснодаре.

"В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали", - сообщил источник.