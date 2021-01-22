Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в супермаркете Краснодара, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского

МЧС Краснодар / Instagram Пожар локализован, его площадь составила 150 кв. м. Из здания эвакуированы порядка 100 человек

МЧС Краснодар / Instagram

Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в супермаркете Краснодара, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России. "В 20:26 поступило сообщение о пожаре в супермаркете Краснодара, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского. Один человек погиб, двое пострадали", - сказали в ведомстве.

На данный момент пожар локализован, его площадь составила 150 кв. м. Из здания эвакуированы порядка 100 человек.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что газовый баллон взорвался на цветочном рынке в Краснодаре.

"В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали", - сообщил источник.