Кремль, вопреки своей прежней позиции не арестовывать основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального более чем на несколько недель, намерен оставить его в тюрьме на несколько лет

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Алексей Навальный вернулся в Россию вечером 17 января. Российские официальные лица не раз предупреждали его о возможном задержании и постоянно усиливали угрозы

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Кремль, вопреки своей прежней позиции не арестовывать основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального более чем на несколько недель, намерен оставить его в тюрьме на несколько лет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству страны.

Теперь на заседании 2 февраля оппозиционер, по их данным, может получить до 3,5 лет колонии и еще 10 лет в рамках второго уголовного дела. Такая жесткая позиция исходит из мнения Кремля о том, что Навальный работает "от имени западных правительств" и опасений, связанных с массовыми протестами. Власти надеются, что "сугубо индивидуальное" движение в поддержку Навального потеряет силу, если он окажется в тюрьме. Соратники оппозиционера тем временем, напротив, рассчитывают на то, что дело против него станет катализатором общественного недовольства, особенно на фоне снижения реальных доходов населения и ограничений, связанных с коронавирусом.

Алексей Навальный вернулся в Россию вечером 17 января. Российские официальные лица не раз предупреждали его о возможном задержании и постоянно усиливали угрозы, говоря о новых расследованиях и обвиняя оппозиционера в краже пожертвований сторонников и в работе на американскую разведку. Но Навальный решил вернуться, поскольку убежден, что оставаться политической силой он может только внутри страны, тогда как его невозвращение могло бы расцениваться как победа Кремля. "Его драматическое возвращение заставило Кремль занять оборонительную позицию", - замечает агентство.

"План Навального очень прост - стать головной болью Путина N1 и своим мужеством вдохновить на политическую активность", - заявил политолог Федор Крашенинников. По его словам, это заставит руководство страны "совершать ошибки", ускорив крах поддержки Путина.

По данным агентства, эта стратегия может сработать, даже если Навального приговорят к длительному заключению. Главный оппонент российского лидера делает ставку на то, что в этом году сможет вывести на улицы достаточно сторонников, а Запад усилит давление на Кремль извне после инаугурации нового президента США Джо Байдена.

"В России сейчас эффективнее бороться с режимом из тюрьмы, чем из ссылки", - прокомментировал ситуацию миллиардер Михаил Ходорковский, который был вынужден покинуть Россию в 2013 году после тюремного заключения. Между тем представители правительств Запада пока что ограничиваются риторикой, хотя новости о возможных новых санкциях со стороны Запада накануне привели к умеренному снижению курса рубля.