Уличные художники из арт-группы "Явь" создали в центре Санкт-Петербурга новую работу о заканчивающемся народном терпении. Арт-объект пробыл на трансформаторной будке всего девять часов, после чего его закрасили коммунальщики, сообщает Gazeta.Spb.

Стрит-арт представлял собой надпись "терпение", а под ней - шкалу зарядки аккумулятора, который вот-вот выключится.

Фотографии арт-объекта появились в группе "Яви" в соцсети "ВКонтакте". "Мы придумали эту работу еще в мае прошлого года и оставили ее на потом. Мы решили сделать ее именно тогда, когда наше терпение действительно будет близко к нулю. И этот момент настал, - написали авторы стрит-арта в группе. - Последние события вокруг Навального перенесли нас прямиком в антиутопию. В России творится какой-то фарс, театр абсурда".

Художники также перечислили ключевые проблемы России, из-за которых терпение людей иссякло. Мизерные пенсии и зарплаты учителей и врачей, низкий уровень медицины и образования, "невозможность нормального ведения бизнеса", неквалифицированные кадры на госдолжностях, коррупция, государственное преследование активных граждан, ничтожное финансирование науки, "уничтожение Роскосмоса и Пулковской обсерватории".

Там же позднее художники прокомментировали его закраску: "Когда стрит-арт просто закрашивают потому что не положено - ок, когда его закрашивают из-за цензуры, не ок".

Терпение



Спб, 2021



Литейный пр. 37-39



Мы придумали эту работу еще в мае прошлого года, и оставили ее на потом. Мы решили сделать ее именно тогда, когда наше терпение действительно будет близко к нулю. И этот момент настал.#23января pic.twitter.com/eC0AF0geKA — Арт-группа "Явь" (@yav_zone) January 22, 2021