Кира Ярмыш

Фото со страницы Киры Ярмыш в Twitter

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о своем задержании в Москве. "Повезли в отдел", - написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

Ярмыш пояснила, что, по словам полицейских, на нее намерены составить два протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), поскольку Ярмыш не открывала дверь своей квартиры силовикам.

Она также слышала в дежурной части разговор по рации. Один из силовиков спрашивал: "Ярмыш доставили? Но вы смотрите, не отпускайте, а то нас всех уволят".

"Меня оставляют на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет завтра, во сколько - неизвестно. 23 января должно стать легендарным", - добавила Кира Ярмыш.

Ранее в Москве на Ленинградском вокзале также задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова, о чем он также сообщил в Twitter.

Кроме того, в четверг была задержана юрист ФБК Любовь Соболь. "Любовь задержали и привезли в ОВД "Донской". Как нам пояснили в полиции, она задержана за призывы выйти на митинг", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин 21 января.

На Соболь, которую задержали сегодня днем у дома, когда она села в машину к Воронину, составили протокол о повторном нарушении правил массовых акций (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Заседание суда назначили на 22 января. Около 23:00 мск Воронин сообщил, что Любовь Соболь отпустили из ОВД, пишет "Медиазона" в хронике, посвященной превентивным действиям силовиков перед протестами.

Также был задержан юрист ФБК родом из Белоруссии Владлен Лось. Ему вручили уведомление о высылке из России до 25 января с запретом въезда до 27 ноября 2023 года.

Сотрудники полиции пришли домой к координатору столичного штаба Алексея Навального Олегу Степанову, рассказал он в Twitter. Находившаяся в квартире журналистка Елизавета Нестерова написала, что у них отключилось электричество, а приехавший по ее просьбе знакомый обнаружил полицейских в самом подъезде и на улице. Самого Степанова дома не было.

Поступают сообщения о задержаниях сторонников Навального в регионах. В Липецке и Калининграде задержали волонтеров местных штабов оппозиционного политика. Так, в городе Лебедяни Липецкой области полицейские задержали 50-летнюю Галину Гребенникову. По телефону она рассказала, что "при задержании ее били и сейчас везут в отдел полиции", уточнил координатор штаба Илья Данилов. Больше она на звонки не отвечала, рассказал он "Медиазоне".

В Калининграде задержали активиста Рагнара Рейна. Он "написал в чат, что его везут в отдел полиции, и больше на связь не выходил".

В Краснодаре полицейские задержали координатора штаба Алексея Навального Анастасию Панченко. Ее задержали в гостиничном номере, дверь которого полицейским открыла сотрудница отеля. Полицейские сказали, что ее везут в ОВД для составления протокола; причину они не назвали.

Сотрудники полиции также приходили к актеру сериала "Ивановы-Ивановы" Семену Трескунову, записавшему видео с призывом выйти на митинг в поддержку Алексея Навального. Об этом он сообщил в своих инстаграм-сторис.

"Час назад в квартиру, где я прописан, но не живу, - там проживает моя родственница, - приходили сотрудники уголовного розыска <…> и разыскивали меня, - рассказал актер. - Спрашивали, где меня можно найти, почему я такой красивый, классный. Видимо, влюбились".

О том, что к ним домой пытались попасть полицейские, также сообщили оппозиционные политики - в частности, московские муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также бывший лидер Либертарианской партии Сергей Бойко и бывший председатель партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, передает радио "Свобода".

Напомним, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину". Юристы считают, что суд своим решением грубо нарушил нормы российского закона и международного права.

Попытки оппозиционеров протестовать против решения суда и поддержать Навального были подавлены полицией. В Москве, Петербурге и других городах к вечеру 18 января были задержаны десятки человек.

На следующий день, 19 января, ФБК опубликовал расследование о дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн "лайков". К настоящему времени видео набрало уже 48 млн просмотров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его "чушью и компиляцией", а также "лохотроном". Авторов расследования представитель Кремля назвал "жуликами", которые пользуются доверчивостью граждан, перечисляющих им пожертвования.

Между тем в обществе набирает обороты кампания в поддержку Алексея Навального. Его освобождения добиваются журналисты, музыканты, писатели, политики и блогеры. Позже к ним присоединились и спортсмены, которые обычно далеки от политики или в своих выступлениях поддерживают власть.

"Я никогда не интересовался политикой, интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального, - сказал в видеообращении бывший капитан сборной России Игорь Денисов. - Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе". Его обращение опубликовал Sports.ru.

Многие из общественных деятелей фактически призвали сограждан выйти 23 января на уличные акции в поддержку Алексея Навального, о проведении которых объявил штаб оппозиционера.

А редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием. "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в обращении.

Пытаясь предотвратить массовый выход граждан на улицы, "засуетились" различные надзорные ведомства и силовые структуры. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях 23 января, а Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" и TikTok удалять призывы к участию в митингах, чтобы не вовлекать в политику несовершеннолетних, так как это "опасно для их жизни и здоровья".

Такие же призывы Роскомнадзор нашел в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. В связи с этим прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти интернет-площадок предостережения о недопустимости нарушения закона.

А в Роскомнадзоре (РКН) сообщили, что составят административные протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации, провоцирующей несовершеннолетних на участие в неразрешенных массовых протестных акциях.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ, пояснили в ведомстве. Согласно нормам данной статьи, вступившим в силу с 10 января этого года (федеральный закон от 30.12.2020 N 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете предусматривает административный штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, а в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

РКН обратился ко всем соцсетям, СМИ и информационным ресурсам с требованием не допускать распространения "противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями".

Сторонники Алексея Навального сообщают, что в ряде школ и вузов учащихся и студентов предупреждают о том, чтобы они не ходили на акции 23 января.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции. В связи с этим полиция стала задерживать журналистов, активистов и общественных деятелей и проводить с ними "профилактические беседы". От них также требуют расписок и обещаний, что они не будут участвовать в несанкционированных акциях. При этом власти отказываются разрешать подобные мероприятия (вплоть до одиночных пикетов) под предлогом того, что пандемия коронавируса еще не окончилась.

В МВД считают, что ситуация может пойти по "белорусскому сценарию". "На примере апробированных политтехнологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключить возможности аналогичного раскачивания ситуации и в нашей стране, - сказал на расширенной коллегии Главного управления МВД России по Москве первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. - Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все, что происходило в Москве в июле и августе 2019 года".

По его словам, необходим тщательно прогнозировать и "правильно ставить задачу личному составу, работать четко в условиях соблюдения законодательства, когда большая часть населения понимает важность нашей работы и определенную негативность попыток тех эскалаций, которые некоторые предпринимают".

Власти готовятся пустить в ход и уже опробованный механизм по квалификации протестов как массовых беспорядков. Он был обкатан после протестов летом 2019 года, когда москвичи были возмущены отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (так называемое "московское дело").

Аналогичное уголовное дело уже возбуждено сотрудниками СК РФ в Татарстане. "20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)", - говорится в сообщении ведомства. Следователи пытаются установить личность того, кто опубликовал призыв.