Федеральная служба безопасности предотвратила готовящийся сторонниками "Исламского государства"* теракт в Кабардино-Балкарии. При этом четверо предполагаемых боевиков были убиты, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В центре отметили, что террористический акт готовился в отношении сотрудников правоохранительных структур.

Четырех боевиков обнаружили в горно-лесистой местности Чегемского района. Они были вооружены и оказывали сопротивление, пояснили в спецслужбе. На месте их конспиративного проживания в Нальчике нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками международной террористической организации с обсуждением планируемого теракта, подчеркнули в ФСБ.

На месте боя найдены автомат, карабин, боеприпасы и два пистолета. Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и ст. 223 (незаконное изготовление оружия") УК РФ. В ФСБ отметили, что в КБР продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.