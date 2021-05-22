В Крыму на аэродроме Саки при подготовке к плановому полету самолета Су-30СМ произошло нештатное катапультирование двух летчиков, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Оба летчика живы, техник самолета получил ожоги. Инцидент произошел 21 мая.

На аэродроме работает специальная комиссия для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего, передает ТАСС. Су-30СМ - современная модификация российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя. Принят на вооружение Вооруженных сил России распоряжением президента Владимира Путина от 12 января 2018 года.

В марте похожий инцидент на военном аэродроме Шайковка в Калужской области привел к гибели трех членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3: командира полка командира полка Вадима Белослюдцева, штурмана Дениса Султанова и штурмана-инструктора Александра Подсобляева. Еще один человек выжил. Летчиков выбросило на высоту, недостаточную для раскрытия парашютов, сообщали в Минобороны.

По данным "Калужских новостей", Султанов участвовал в боевых действиях в Сирии и не раз принимал участие в авиапараде 9 мая в Москве, награжден медалями "За воинскую доблесть" 1-й и 2-й степеней, "За отличие в воинской службе".