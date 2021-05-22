Межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель" обратился к председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву с требованием не принуждать педагогов к участию в праймериз ЕР и "мобилизации" родителей

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель" обратился к председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву с требованием не принуждать педагогов к участию в праймериз ЕР и "мобилизации" родителей. Эти действия вызывают раздражение учителей, у которых в конце учебного года возрастает и без того высокая нагрузка, говорится в письме, опубликованном на сайте организации.

В профсоюзе отметили, что на принуждение к участию в праймериз жалуются учителя Крыма, Севастополя, Калининградской области, Башкирии, Санкт-Петербурга, Омской области, Алтайского края, Республики Марий Эл, Камчатского края, Орловской и Московской областей, Республик Мордовия и Чувашия, Красноярского края.

К письму прилагаются скриншоты сообщений от администрации образовательных учреждений, нередко сопровождающиеся словами "обязательно", "будут проблемы у школы", "необходимо отчитаться".

"Мы требуем проинформировать региональные отделения партии о том, что такого рода способы мобилизации граждан для участия в праймериз незаконны, мешают образовательному процессу, вызывают раздражение у учителей и настраивают их против участия в выборах", - говорится в письме профсоюза.

Сотрудников школ также возмущает необходимость передать "Единой России" персональные данные и прикрепить скан одной из страниц паспорта. Учителя опасаются, что их личные данные могут попасть в руки мошенников.

"Заявление спикера парламента Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова о том, что ЕР предлагает принять участие в праймериз только сторонникам партии, несостоятельно. Администрации учебных заведений просят регистрироваться всех работников. Налицо использование административного ресурса", - подчеркнули в профсоюзе.

Там добавили, что в мае у педагогов существенно возрастает нагрузка в связи с проведениями ОГЭ и ЕГЭ, выставлением оценок и подготовкой к выпускным. При этом они и так "весь этот учебный год проработали с высокой нагрузкой - в ситуации ковидных ограничений, вынужденных замен заболевших коллег, частичного дистанционного обучения".

Праймериз ЕР пройдут с 24 по 30 мая. В начале месяца "Коммерсант" писал, что бюджетники в регионах России жалуются на принуждение к регистрации для тестирования системы онлайн-голосования и для голосования на праймериз "Единой России". Заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов тогда заявил, что жалобы на принуждение к голосованию на праймериз пока не находят подтверждения.

Апрельский опрос "Левада-центра"* показал, что доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, сократилась до 15%, тогда как еще в феврале составляла 27%. В целом электоральный рейтинг "Единой России" опустился до минимального значения с 2013 года.