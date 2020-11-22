Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 581 случай в 85 регионах

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В Москве за сутки выявлено 6 575 новых случаев COVID-19, что ниже субботних значений, когда был зафиксирован максимум за весь период - 7 168 случаев. Умерли за сутки 75 человек, еще 5 245 человек были выписаны по выздоровлению

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 581 случай в 85 регионах. Это, по сообщению "Интерфакса", следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, обнародованных в воскресенье.

Накануне в РФ было выявлено 24 822 новых случая коронавируса, что являлось максимумом за весь период. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост четыре дня не превышает 1,2%.

В Москве за сутки выявлено 6 575 новых случаев COVID-19, что ниже субботних значений, когда был зафиксирован максимум за весь период - 7 168 случаев. Умерли за сутки 75 человек, еще 5 245 человек были выписаны по выздоровлению.

В целом по стране за сутки умер 401 пациент, выписаны 18 008 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 089 тыс. 329 случаев коронавирусной инфекции, 36 179 умерших и 1 млн 595 тыс. 443 выписанных. Лечение продолжают 457 707 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

По информации оперативного штаба, в Санкт-Петербурге - 2 668 новых случаев COVID-19 за сутки, 949 - в Московской области, 448 - в Нижегородской области, 385 - в Свердловской области, 360 - в Карелии, 345 - в Архангельской области, 336 - в Красноярском крае, 317 - в Воронежской области, 313 - в Ростовской области, 310 - в Хабаровском крае, 292 - в Пермском крае, по 275 - в Коми, Мурманской области, 274 - в Бурятии, 269 - в Забайкальском крае, 257 - в Иркутской области.

Также 245 случаев - в Саратовской области, 238 - в Ульяновской области, по 234 - в Волгоградской и Омской областях, 232 - в Алтайском крае, по 231 - в Самарской области, Приморском крае, 229 - в Крыму, 225 - в Кировской области, 221 - в Ставропольском крае, 219 - в Якутии, 218 - в Челябинской области, 206 - в Вологодской области, по 204 - в Ленинградской области, Ханты-Мансийском АО, 203 - в Томской области, по 196 - в Тверской области, Ямало-Ненецком АО.

Кроме того, 191 случай выявлен в Калининградской области, 189 - в Оренбургской области, по 180 - в Ярославской и Кемеровской областях, 178 - в Новосибирской области, 176 - в Краснодарском крае, по 175 - в Хакасии, Новгородской области, по 170 - в Белгородской и Тюменской областях, 167 - в Псковской области, 166 - в Удмуртии, 161 - в Пензенской области, по 156 - в Ивановской и Амурской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл (по 0,7%). В частности, за сутки были выявлены 6 575 новых случаев в Москве, 2 668 - в Санкт-Петербурге, 949 - в Московской области, 448 - в Нижегородской области, 385 - в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 457 707 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 008. Всего уже выздоровели 1 595 443 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 76,4% от общего числа заразившихся.