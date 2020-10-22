За последние сутки в России выявлен 15 971 случай коронавируса в 85 регионах, 290 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 463 306 заболевших и 25 242 умерших. В Москве прирост заболевших за сутки составил 4413 человек, 66 человек умерли. Это максимум со 2 июня, когда умер 71 человек, отмечает Forbes.
За последние сутки в столице госпитализирован 1231 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 343 человека. Из российских больниц за сутки выписано 11 428 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 107 988.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4413 (66)
Санкт-Петербург - 697 (24)
Московская область - 462 (10)
Нижегородская область - 354 (9)
Ростовская область - 297 (14)
Свердловская область - 259 (10)
Архангельская область - 256
Красноярский край - 248 (3)
Воронежская область - 246 (11)
Республика Бурятия - 231 (2)
Республика Крым - 212 (2)
Алтайский край - 203 (8)
Забайкальский край - 201 (4)
Ханты-Мансийский АО - 199 (2)
Волгоградская область - 191 (3)
Республика Коми - 185 (9)
Ульяновская область - 185
Саратовская область - 183 (2)
Иркутская область - 183 (8)
Краснодарский край - 182 (5)
Новосибирская область - 180 (6)
Томская область - 180
Омская область - 179 (5)
Ставропольский край - 177 (4)
Кемеровская область - 176 (2)
Республика Саха (Якутия) - 176
Ямало-Ненецкий АО - 175 (3)
Хабаровский край - 174 (1)
Мурманская область - 171 (3)
Оренбургская область - 170 (5)
Пензенская область - 164 (3)
Республика Алтай - 159
Самарская область - 145 (4)
Пермский край - 139 (3)
Тюменская область - 139 (1)
Кировская область - 137 (1)
Брянская область - 132
Приморский край - 123 (2)
Тверская область - 120 (3)
Удмуртская Республика - 120 (1)
Орловская область - 116 (1)
Челябинская область - 110
Ленинградская область - 109
Ярославская область - 107 (1)
Ивановская область - 106 (1)
Амурская область - 103
Курская область - 99 (3)
Астраханская область - 99 (3)
Республика Хакасия - 99
Рязанская область - 98
Псковская область - 98
Костромская область - 97
Белгородская область - 95 (1)
Калужская область - 95
Кабардино-Балкарская Республика - 95 (2)
Калининградская область - 94
Республика Калмыкия - 94
Республика Карелия - 92 (4)
Вологодская область - 91 (2)
Смоленская область - 88 (9)
Владимирская область - 87
Тульская область - 83 (2)
Республика Дагестан - 83 (5)
Карачаево-Черкесская Республика - 83
Липецкая область - 78 (1)
Тамбовская область - 76
Новгородская область - 76
Сахалинская область - 76
Курганская область - 75 (3)
Республика Башкортостан - 73
Республика Адыгея - 72 (2)
Республика Мордовия - 66 (1)
Республика Тыва - 61 (3)
Республика Ингушетия - 59
Еврейская АО - 57
Севастополь - 55 (2)
Чувашская Республика - 52 (3)
Республика Марий Эл - 51
Камчатский край - 51
Республика Северная Осетия - 50
Республика Татарстан - 48
Магаданская область - 43 (1)
Чеченская Республика - 6 (1)
Ненецкий автономный округ - 1
Чукотский АО - 1