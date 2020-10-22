ВСЕ ФОТО Всего в стране выявлено 1 463 306 заболевших и 25 242 умерших. В Москве прирост заболевших за сутки составил 4413 человек, 66 человек умерли

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Из российских больниц выписано еще 11 428 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 107 988

Министерство здравоохранения Российской Федерации За последние сутки в России выявлен 15 971 случай коронавируса в 85 регионах, 290 человек скончались

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлен 15 971 случай коронавируса в 85 регионах, 290 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 463 306 заболевших и 25 242 умерших. В Москве прирост заболевших за сутки составил 4413 человек, 66 человек умерли. Это максимум со 2 июня, когда умер 71 человек, отмечает Forbes.

За последние сутки в столице госпитализирован 1231 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 343 человека. Из российских больниц за сутки выписано 11 428 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 107 988.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4413 (66)

Санкт-Петербург - 697 (24)

Московская область - 462 (10)

Нижегородская область - 354 (9)

Ростовская область - 297 (14)

Свердловская область - 259 (10)

Архангельская область - 256

Красноярский край - 248 (3)

Воронежская область - 246 (11)

Республика Бурятия - 231 (2)

Республика Крым - 212 (2)

Алтайский край - 203 (8)

Забайкальский край - 201 (4)

Ханты-Мансийский АО - 199 (2)

Волгоградская область - 191 (3)

Республика Коми - 185 (9)

Ульяновская область - 185

Саратовская область - 183 (2)

Иркутская область - 183 (8)

Краснодарский край - 182 (5)

Новосибирская область - 180 (6)

Томская область - 180

Омская область - 179 (5)

Ставропольский край - 177 (4)

Кемеровская область - 176 (2)

Республика Саха (Якутия) - 176

Ямало-Ненецкий АО - 175 (3)

Хабаровский край - 174 (1)

Мурманская область - 171 (3)

Оренбургская область - 170 (5)

Пензенская область - 164 (3)

Республика Алтай - 159

Самарская область - 145 (4)

Пермский край - 139 (3)

Тюменская область - 139 (1)

Кировская область - 137 (1)

Брянская область - 132

Приморский край - 123 (2)

Тверская область - 120 (3)

Удмуртская Республика - 120 (1)

Орловская область - 116 (1)

Челябинская область - 110

Ленинградская область - 109

Ярославская область - 107 (1)

Ивановская область - 106 (1)

Амурская область - 103

Курская область - 99 (3)

Астраханская область - 99 (3)

Республика Хакасия - 99

Рязанская область - 98

Псковская область - 98

Костромская область - 97

Белгородская область - 95 (1)

Калужская область - 95

Кабардино-Балкарская Республика - 95 (2)

Калининградская область - 94

Республика Калмыкия - 94

Республика Карелия - 92 (4)

Вологодская область - 91 (2)

Смоленская область - 88 (9)

Владимирская область - 87

Тульская область - 83 (2)

Республика Дагестан - 83 (5)

Карачаево-Черкесская Республика - 83

Липецкая область - 78 (1)

Тамбовская область - 76

Новгородская область - 76

Сахалинская область - 76

Курганская область - 75 (3)

Республика Башкортостан - 73

Республика Адыгея - 72 (2)

Республика Мордовия - 66 (1)

Республика Тыва - 61 (3)

Республика Ингушетия - 59

Еврейская АО - 57

Севастополь - 55 (2)

Чувашская Республика - 52 (3)

Республика Марий Эл - 51

Камчатский край - 51

Республика Северная Осетия - 50

Республика Татарстан - 48

Магаданская область - 43 (1)

Чеченская Республика - 6 (1)

Ненецкий автономный округ - 1

Чукотский АО - 1

