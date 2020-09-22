Одним из задержанных оказался житель Евпатории, гражданин России 1992 года рождения. Его подозревают в причастности "к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма"

ИА "Крыминформ" Другим задержанным, но не связанным с этим делом, оказался гражданин Украины, 1998 года рождения, который прибыл в Крым, чтобы, как утверждает ФСБ, искать сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки на полуострове

ИА "Крыминформ"

Управление ФСБ по республике Крым и Севастополю объявило о задержании на полуострове двух подозреваемых в экстремизме и попытке дестабилизации ситуации в регионе.

Одним из задержанных оказался житель Евпатории, гражданин России 1992 года рождения. Его подозревают в причастности "к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма". Мужчина, поддерживающий украинские националистические группировки, разместил на своей странице в соцсети посты с угрозами взорвать административные здания в Крыму. Кроме того, задержанный обвиняется в причастности к распространению "агитационных листовок экстремистской направленности".

По данным управления ФСБ по Крыму, у россиянина обнаружены и изъяты "листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности", компоненты взрывных веществ и "предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами", передает "Интерфакс".

Мужчину по решению суда арестовали, предъявив обвинения по ч.1 ст.205.2, ч.1 ст.280 и ч.1 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).

Еще одним задержанным, но не связанным с этим делом, оказался гражданин Украины, 1998 года рождения, который прибыл в Крым, чтобы, как утверждает ФСБ, искать сообщников с целью дестабилизации общественно-политической обстановки на полуострове.

В сентябре 2020 года этот украинец распространил в городах Крыма "листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября задержан сотрудниками УФСБ".

По данным спецслужбы, по месту пребывания иностранца были "обнаружены и изъяты листовки экстремистского содержания, а также средства связи", с помощью которых он занимался противоправной деятельностью.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч.1 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности). Киевский райсуд Симферополя арестовал украинца.