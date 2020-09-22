Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который состоялся 14 сентября, оказывается, прокомментировал ситуацию с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники сообщает, что российский лидер высказался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов.

По данным газеты, Путин говорил о российском оппозиционере с презрением, называл его простым баламутом в интернете, который ранее симулировал разные болезни, а также совершал незаконные действия и использовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), чтобы шантажировать некоторых депутатов и чиновников, - так говорится в материале французской газеты, который цитирует "Эхо Москвы".

Как отмечает радиостанция, эта статья должна быть опубликована в завтрашнем номере газеты.

Владимир Путин также объяснил Эмманюэлю Макрону отсутствие уголовного дела по факту покушения на убийство Навального тем, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам.

Также, по словам источников, президент России сказал, что надо изучать другие версии. Например, одна из них связана с Латвией, поскольку изобретатель отравляющего вещества "Новичок" якобы живет именно там. Также, по данным Le Monde, Путин не исключил, что Навальный мог принять яд сам.

Издание подчеркивает, что Макрон немедленно отверг две последние версии и подтвердил Путину, что французские специалисты подтвердили наличие в организме Навального следов боевого отравляющего вещества класса "Новичок".

Как пишет Le Monde, 14 сентября телефонный разговор двух президентов напоминал "диалог глухих". Во французском пресс-релизе акцент был сделан на "глубокой озабоченности" президента Макрона "преступным деянием" в отношении Алексея Навального и подтверждении результатов немецких исследований об использовании нервно-паралитического вещества "Новичок". А Кремль, со своей стороны, заявил о "необоснованных обвинениях".

Издание обращает внимание, что в настоящее время Париж "вступает в новую фазу консультаций с Берлином". И несмотря на сложность установления всей цепочки ответственности, связанной с этим отравлением, в отношении руководства России могут приняты "индивидуальные санкции", если Кремль все же не проведет "заслуживающего доверия расследования" использования химического оружия.