Дмитрий Медведев констатировал возвращение РФ и США ко временам "холодной войны"

Совет Безопасности Российской Федерации

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в последнее время отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны. Это мнение он высказал в колонке, опубликованной РИА "Новости".

"За последние годы отношений России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности. В подобной ситуации любой неверный шаг, отсутствие терпения, стратегического понимания веса каждого слова могут ввергнуть не только две отдельно взятые страны, но и весь мир в пучину тяжелейших проблем, поставив его перед угрозой прямого военного столкновения", - считает Медведев.

По его мнению, Россия сегодня, как и прежде СССР, "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".

"Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", - указал Медведев, добавив, что после разрешения Карибского кризиса обе страны поняли, что сотрудничество в разрешении международных проблем лучше конфронтации.

"Но сегодня ситуация несколько иная: США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других. А в настоящий момент - и в риторике нового президента", - подчеркнул Медведев. По его словам, нестабильность внешнеполитического курса Вашингтона вызвана как внутренними причинами, так и падением авторитета США в качестве лидера западного мира. После распада СССР Соединенные Штаты прожили полтора десятилетия в условиях отсутствия равноправного соперника и просто-напросто отвыкли от равноправного диалога.

"Новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимыми с ними. Например, Китай или Россия", - заявил Медведев, призвав обе страны осознать необходимость равноправного диалога и необходимость идти на уступки, отказавшись "от языка ультиматумов и хамства, которые загоняют диалог под плинтус".

"Именно поэтому риторика, заключающаяся в нехитрых словах "Россия заплатит цену", хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода", - заключил Медведев.

Новый виток обострения отношений между Москвой и Вашингтоном начался 15 апреля, когда США объявили о новых санкциях в отношении российских граждан и компаний. Кроме того, были введены дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ). В тот же день Вашингтон объявил о высылке десяти человек из российской дипмиссии под предлогом того, что в составе персонала диппредставительства были представители российских спецслужб.

На следующий день, 16 апреля, помощник президента Юрий Ушаков рекомендовал американскому послу Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций. В заявлении МИДа говорилось, что российская сторона считает очевидной в сложившейся ситуации необходимость, "чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций". Впоследствии МИД России объявил persona non grata 10 сотрудников посольства США в России, американским дипломатам предписано покинуть страну до конца дня 21 мая.

В заявлении МИД РФ также говорится, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках "комплекса ответных мер" - после введения нового пакета санкций США. Уже известно, что Россия включила в свой санкционный список 8 нынешних и бывших руководителей правоохранительных ведомств США.