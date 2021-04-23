Руководство Калмыкии выразило обеспокоенность в связи с попытками захвата нефтяных месторождений в Черноземельском районе, передает "Интерфакс". Глава республики Бату Хасиков провел совещание о том, как пресечь эти действия, сообщила его пресс-служба. МВД Калмыкии начало проверку по заявлению главы района.

Проблема нелегальной добычи нефти группой компаний "ЕвроСибОйл" существует давно. По словам главы администрации Хасикова Чингиса Берикова, на предприятия "ЕвроСибОйл" "явился некий гражданин, который сообщил, что купил компанию и заявил о намерении ей управлять". Он потребовал, чтобы глава Черноземельского района не вмешивался во внутренние дела предприятия. Чиновник пожаловался силовикам.

По данным Росприроднадзора, "ЕвроСибОйл" ведет незаконную добычу нефти, заявили в пресс-службе администрации Калмыкии. При этом директор и бенефициар компании покинули Россию и находятся в международном розыске.

ООО "ЕвроСибОйл" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на добыче нефти и нефтяного (попутного) газа. Предприятие - банкрот, на нем введено внешнее управление. Компания имеет 11 лицензий на пользование недрами, разведку и добычу полезных ископаемых.

Руководителем компании является Марат Саттаров, при это бенефициаром и владельцем общества на 100% является отец директора - Нурулла Саттаров. Он также выступает бенефициаром ООО "Комсомольскнефть", которое специализируется на добыче нефти в Калмыкии.

7 сентября 2019 года на сайте СК Калмыкии появились сообщения о розыске Марата Саттарова по делу об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и о розыске Нуруллы Саттарова о крупной взятке чиновнику.