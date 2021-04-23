Неподтвержденные доходы чиновников, выявленные Генпрокуратурой РФ, за год выросли втрое

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Генпрокуратура России выявила в прошлом году почти две тысячи чиновников, чьи расходы не соответствовали их доходам, при этом сумма неподтвержденных доходов госслужащих за год увеличилась в три раза.

"В сфере противодействия коррупции за год прокурорами вскрыто более 245 тысяч нарушений законодательства. Из них почти 2 тыс. установлено при проведении проверок соответствия расходов лиц, замещающих государственные и иные должности", - сказал глава надзорного ведомства Игорь Краснов, отчитываясь перед Советом Федерации в пятницу. Его цитирует "Интерфакс".

По его словам, в суды предъявлено 53 иска "о взыскании с недобросовестных чиновников неподтвержденных доходов на сумму свыше 79 млрд рублей, а это в три раза больше, чем годом ранее (25 млрд)".

Суды уже удовлетворили большую часть требований прокуроров - 38 исков на сумму 74 миллиарда рублей, добавил Краснов.

Раскрываемость преступлений снизилась до 52%

В России в 2020 году не раскрыли около миллиона преступлений, а общий уровень раскрываемости снизился, сообщил Игорь Краснов в Совете Федерации.

"Перед прокурорами поставлена задача максимально использовать имеющиеся полномочия для улучшения состояния раскрываемости преступлений. К сожалению, вынужден констатировать, что общий её уровень за прошедший год снизился до 52% (в 2019 году - 54%). Остались нераскрытыми 963 тысячи криминальных деяний", - сказал он.

По словам главы надзорного ведомства, после вмешательства прокуроров было возбуждено 165 тысяч уголовных дел о преступлениях, не получивших своевременного учета. А удельный вес уголовных дел, оконченных следователями и дознавателями в срок свыше установленного законом, вновь увеличился.

"Кроме того, в прошлом году прокурорами отменены около 23 тысяч постановлений о прекращении уголовного дела и каждое третье о приостановлении расследования (1,3 миллиона дел). А это более 400 тысяч дел, по которым не приняты все возможные меры для установления лиц, совершивших преступления и возмещения причиненного потерпевшим вреда", - пояснил Краснов. Его слова приводит РИА "Новости".

В Генпрокуратуре обеспокоены ростом цен на продукты

В России по итогам минувшего года более чем в два раза выросло количество нарушений, связанных с ценообразованием, подрожали продукты первой необходимости и средства индивидуальной защиты, сообщил Игорь Краснов. "Более чем вдвое, с 1 129 до 2 295, увеличилось число выявленных нарушений в сфере ценообразования", - сказал он.

По словам Краснова, прокурорского вмешательства потребовал "необоснованный рост цен на продукцию первой необходимости и средства индивидуальной защиты". Принятыми мерами удалось добиться снижения цен на продовольствие или же предупредить их необоснованный рост "во многих регионах страны", считает он.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию этих продуктов.

При этом в минувшую среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заверил, что кабинет министров не собирается директивно устанавливать цены на продовольствие и настроено на рыночные механизмы регулирования. Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя полагаться на точечные, по сути, директивные меры, которые в конце 80-90-х привели "к пустым полкам в магазинах".

Между тем эксперты уже отмечают признаки дезорганизации в системе экономических связей, возникшие в связи с попытками чиновников регулировать цены и объемы производства товаров. Они предупреждают, что в скором времени это обернется ростом цен и дефицитом.

Махинации с выплатами медикам

Генпрокурор России Игорь Краснов внес представление руководителю Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) из-за нарушений в работе этой организации. Об этом он заявил в пятницу, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, в 2020 году в ходе прокурорских проверок был выявлен ряд нарушений в деятельности ФФОМС. "Им ненадлежаще реализовывались полномочия по изучению территориальных программ, гарантирующих бесплатное оказание гражданам медицинской помощи. В результате устанавливаемый в регионах объем финансирования медпомощи не обеспечивал реальную потребность людей в медицинских услугах (Республика Адыгея, Алтайский край, Ивановская область и др.)", - отметил генпрокурор.

Говоря о здравоохранении в целом, он подчеркнул, что 2020 год стал для системы периодом серьезных испытаний, благодаря предпринятым колоссальным усилиям она выстояла. "Но, к сожалению, не всегда гарантированные государством и фактически выделенные средства поддержки доходили до врачей, медсестер, водителей скорой помощи. Прокурорами вскрыты многочисленные случаи занижения или неначисления указанных выплат, средствами надзора обеспечено перечисление 2,5 млрд рублей 86 тыс. работников медицинских учреждений", - сказал Краснов. Его слова приводит ТАСС.

Реакции прокуроров потребовали и нарушения при оказании плановой и скорой медицинской помощи, перепрофилировании лечебных учреждений. "По представлениям прокуроров во многих регионах в больницах запущены в эксплуатацию аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких. - Прим. ТАСС), восстановлена работоспособность томографов, обеспечен нормативный уровень охвата населения исследованиями на COVID-19", - сообщил генпрокурор.