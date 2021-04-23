Алексей Навальный решил прекратить голодовку

АГН "Москва" / Пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии N 2 в Покрове Владимирской области, принял решение прекратить голодовку. Сообщение об этом размещено в его блоге в Instagram.

"Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного", - говорится в публикации от имени оппозиционера.

По словам Навального, два месяца назад на его просьбы о медицинской помощи сотрудники ФСИН "лишь ухмылялись". Они не разрешали передавать заключенному никакие лекарства. "Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: "А можно мне узнать мой диагноз?" и "Могу ли посмотреть собственную медкарту?" - добавил Алексей Навальный.

Теперь кое-что изменилось. Оппозиционера, по его словам, "дважды обследовал консилиум гражданских врачей". Последний раз это произошло прямо перед всероссийским митингом 21 апреля. "Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения", - сообщил политик. ⠀

Врачи, которым он полностью доверяет, публично попросили Навального прекратить голодовку, утверждая, что ему грозит смертельная опасность в случае ее продолжения.

Еще одним аргументом прекратить голодовку стало то, что в знак солидарности к ней начали присоединяться другие люди, включая представителей "Матерей Беслана". "У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня, - сообщил Алексей Навальный. - Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания".

Навальный подчеркнул, что "начинает выход из голодовки". "По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - добавил он.

При этом политик не снимает требования допустить к нему врача. "У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить", - сообщил Алексей Навальный.

Политик держал голодовку с 31 марта с требованием допустить к нему приглашенного гражданского врача. Ранее он жаловался на сильные боли в спине, из-за которых у него отнималась нога. Затем его госпитализировали с сильным кашлем и температурой.