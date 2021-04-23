В Новосибирской области к шестилетней девочке подала иск "Сибирская тепло-энергетическая компания" из-за долгов в 26 тысяч рублей за тепло. Суд освободил ребенка от ответственности, но ей начислили новый долг, сообщает издание "Подъем". Недавно родственники ребенка получили еще одну квитанцию на имя девочки, в которой значился новый долг размером в 100 тысяч рублей.

При этом коммунальщики согласны заключить с семьей договор о рассрочке. "Пусть они приходят к нам в любое время", - заявили в УК.

Задолженность за коммунальные услуги девочка унаследовала после смерти матери в 2016 году.

Дядя ребенка тогда рассказывал, что у семьи нет денег на адвоката, а омбудсмен на его обращение не ответила. Девочку даже вызывали в суд, но в итоге перестали считать ответчиком и перенаправили долг ее отцу, который не жил с семьей.