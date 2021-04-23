Владимир Метелкин

DOXA / Telegram

Редактору студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину, который накануне пожаловался на домогательства со стороны сотрудницы правоохранительных органов, заменили следователя после его жалобы, сообщает само издание со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

"Окончательного процессуального решения по заявлению Владимира об отводе мы еще не получили. Тем не менее нам заменили следователя. С нами работает другой следователь, который ведет себя очень корректно и профессионально, ничего личного и ненужного не допускает в работе", - сообщил юрист.

По данным DOXA, теперь следовательница Екатерина Жижманова работает над делом Натальи Тышкевич, которую, как и Метелкина, силовики подозревают в вовлечении подростков в совершение "противоправных действий". Тышкевич сообщила, что заявила отвод Жижмановой. "Я не готова работать с харассерами", - пояснила она свою позицию.

Метелкин заявил отвод Жижмановой накануне. Он сообщил, что следовательница оказывает на него психологическое давление, нарушает его личное пространство, отслеживает его инстаграм, "постоянно трогает руками" и "сразу после прохода КПП прикасается к плечу своей рукой". Жижманова также сообщила молодому человеку, что считает его фотографию и его самого - дословно - "сексуальным".

Сотрудники студенческого журнала DOXA Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин, Алла Гутникова и Армен Арамян стали фигурантами уголовного дела по ст. 151.2 УК 14 апреля. Поводом для преследования стало видео о недопустимости ограничения права молодых людей на протест, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора.