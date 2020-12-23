Перовский районный суд Москвы назначил штраф в 1 тысячу рублей юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального Любови Соболь за неповиновение сотруднику полиции, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

Соболь признана виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей).

Юриста ФБК задержали вечером 21 декабря на улице Суздальской в Москве около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, как следует из расследования Алексея Навального, участвовал в его отравлении химическим оружием семейства "Новичок".

Согласно административному протоколу, по указанному адресу полиция выехала после информации о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру". Прибывший на место сотрудник обнаружил в припаркованной рядом с домом арендованной машине Соболь, несколько раз попросил ее предъявить документы, однако она отказалась.

Адвокат Владимир Воронин сообщал, что Любовь Соболь допросили в рамках доследственной проверки по статье о нарушении неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).

В интервью "Дождю" Любовь Соболь пояснила, что в ОВД, куда ее доставили, "приезжали генералы, сотрудники Московского уголовного розыска". "Все охраняли в тот день квартиру отравителя Навального", - добавила она.