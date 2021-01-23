Москва, Пушкинская площадь, 23 января 2021 года

Фото: sotavision / YouTube.com

На Пушкинской площади в Москве начались задержания участников акции в поддержку Алексея Навального. Официально мероприятие должно начаться в 14:00. Еще утром на площади начали расчищать снег и перекладывать плитку. На соседней Тверской внезапно озаботились расчисткой крыш от снега, в связи с чем улицу огородили лентами.

Первое задержание произошло около 10 часов утра: в полицию увезли мужчину с табличкой "Я не боюсь". Позже задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Полиция караулила его около дома, сообщается в Twitter штаба.

В числе первых задержанных на Пушкинской оказался молодой человек с плакатом "Свободу Навальному!", передает "Медиазона". Также полицейские задерживают людей, сидящих на лавках.

По площади группами по 5-6 человек передвигаются сотрудники 2-го оперативного полка московской полиции. Силовики выборочно выхватывают людей из толпы и уводят автозаки, некоторых несут за руки и за ноги. Полицейским по рации дают указания "разбавить группы задержания девочками" - "хотя бы по два человека".

На Пушкинской площади задерживают людей, которые сидят на лавках pic.twitter.com/uzjCG9S0ah — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Еще одно задержание на Пушкинской площади - мужчина молча стоял с плакатом "Свободу политзаключенным" pic.twitter.com/UatZ7qgcOI — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Также задержан молодой человек, который разговаривал с провокатором из НОД



НОДовца, конечно, не задержали



Видео: "Медиазона" pic.twitter.com/kUGK4GGbiD — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Издание "Проект" публикует видео, на котором полковник полиции, работающий на Пушкинской площади, несколько раз отдал по рации приказ "не церемониться" и забирать больше людей.