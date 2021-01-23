Более 2000 человек задержали по всей России на акциях в поддержку Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо", называя это рекордом за время время работы проекта. Больше всего задержанных в Москве - около 800 человек, на втором месте Санкт-Петербург - более 300. Список задержанных пополняется.

Десятки протестующих задержали в Новосибирске, Казани, Воронеже, Сочи, Ставрополе, Омске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Курске, Якутске, Хабаровске, Уфе, Комосомольске-на-Амуре, Самаре, Барнауле, Набережных Челнах. "ОВД Инфо" ведет список задержанных.

Как отмечает The Bell, предыдущий рекорд по задержаниям был установлен на антикоррупционных акциях в июне 2017 года, когда по всей России было задержано 1769 человек.

"С уверенностью можно сказать, что это был самый массовый несогласованный митинг в новейшей истории России. Причем именно России - потому что люди вышли не только в Москве и Петербурге, но и по всей стране", - пишет в своем Telegram-канале "Редакция" журналист Алексей Пивоваров. Массовые акции солидарности с Навальным прошли и за рубежом.

В Москве акция протеста собрала, по оценке корреспондента Русской службы ВВС, несколько десятков тысяч человек. "Точную оценку численности дать трудно, но уже ясно, что это крупнейшая несанкционированная акция за последние десять лет", - комментирует он.