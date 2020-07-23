В Петербурге с 2021 года запретят продавать алкоголь в барах площадью меньше 50 кв. метров

АГН Москва / Анастасия Зотова Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова сообщила, что для урегулирования ситуации, создавшейся из-за закона, создана рабочая группа

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В Петербурге с января следующего года запретят продавать алкоголь в барах, площадь которых составляет меньше 50 квадратных метров. Соответствующий закон опубликовала городская администрация, пишет "Новая газета".

Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова сообщила, что для урегулирования ситуации, создавшейся из-за закона, создана рабочая группа. Она должна будет до вступления закона в силу найти решение, устраивающее и жителей, и владельцев баров.

Власти утверждают, что преследуют цель защитить "спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения".

"Наш закон направлен на борьбу не с законопослушными предпринимателями, а с теми, для кого прибыль важнее комфорта окружающих. Как правило, такие заведения расположены на первых этажах многоквартирных домов, и это делает жизнь людей зачастую невыносимой, под их окнами - крики и грязь", - сказал председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Автор инициативы, депутат Денис Четырбок в разговоре с "Интерфаксом" уточнил, что заведениям, которые подпадают под новый закон, закрываться необязательно. По его словам, им будет достаточно отказаться от продажи алкоголя.

Законопроектом остались недовольны как рестораторы, так и жители домов, например, на улице Рубинштейна. По их мнению, поправки практически не повлияют на ситуацию на Рубинштейна, так как средняя площадь заведений там, по их подсчетам, составляет около 150 квадратных метров. Активисты считают, что надо запретить вообще все бары в жилых домах, писала "Бумага".

А петицию против законопроекта подписали уже почти 29 тысяч человек. Они выступают против "уничтожения барной и гастрокультуры Санкт-Петербурга". По словам автора петиции, владельца бара "Ясли" Александра Зарайского, новый закон погубит не только тех, кто торгует "дешевым пойлом", но и маленькие авторские бары, кафе и рестораны, расположенные, как правило, в исторической части Петербурга.

"Именно эти заведения создают неповторимую петербургскую атмосферу, которая так привлекает людей и из дальних стран, и из соседних городов. Именно здесь заботятся о комфорте и спокойствии окрестностей. И, что примечательно, чем меньше зал, тем меньше проблем они доставляют кому-либо", - говорится в петиции.

В соцсетях петицию поддержали, в частности, историк Лев Лурье и писательница Татьяна Толстая.