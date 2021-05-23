Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что за ним следили оперативники после встречи с оппозиционным депутатом из Новосибирска Сергеем Бойко, считающимся сторонником Алексея Навального. Бойко член независимой политической коалиции "Новосибирск 2020"

Встреча произошла 20 мая на фестивале дальневосточных мидий, который проходит в эти дни во Владивостоке, пишет Znak.com. По словам Алексеева, уроженца Приморья, его до дома "вели" два оперативника.

При этом предприниматель отметил невысокое качество работы наружки. "Ну можно же не так топорно работать? Думаете это совсем не палево, когда ночью сразу два мужика бегут за мной к подъезду, чтобы успеть проскочить в открытую дверь?" - написал он на своей странице в Facebook.

Алексеев не пустил их в свой подъезд, но поинтересовался целью визита. "Останавливаются. Достают телефоны и начинают делать вид, что звонят. Мне становится смешно: "Ребята, а вы к кому?" „К девочке", - говорит ближний. „Ага и вы сейчас ей оба звоните? У кого-то занято будет". „Я его не знаю, мы не вместе". „Какое совпадение. Ну давайте подождем ваших девочек". „Ладно, пошли". И доблестные "сыщики" идут прятаться за кустами, дабы увидеть в каком окне загорится свет", - рассказал глава DNS.

Депутат Бойко уточнил, что его беседы с топ-менеджером DNS не носили "оппозиционный" характер. "Обсуждали намного более важную и интересную тему - что круче для города моноколесо или самокат, - отметил Сергей Бойко. - Я кстати даже удивлен, почему Дмитрия Алексеева до подъезда провожали два оперативника, а меня всего один. Зато я оказался гуманнее и своего оперативника таки в подъезд запустил - ночи во Владивостоке пока ещё холодные".

"А если серьезно, то мы так стремительно погружаемся в полицейское государство, что, полагаю, значимая часть читателей этого поста скажет: "Ну, а что такого, что органы следят за депутатами?" - заключил он.

DNS - сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники. По оценке Forbes, в 2021 году состояние Дмитрия Алексеева оценивается в 750 млн долларов.