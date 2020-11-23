В России впервые выявлено больше 25 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Всего в стране отмечено 2 114 502 заболевших и 36 540 умерших. Из больниц по выздоровлению выписано 16 002 человека

АГН Москва / Софья Сандурская

В России впервые с начала пандемии выявили больше 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Прирост заболевших составил 25 173 человек во всех 85 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Умер 361 человек.

Всего в стране отмечено 2 114 502 заболевших и 36 540 умерших. Из больниц по выздоровлению выписано 16 002 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 611 445.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6866 (71)

Санкт-Петербург - 2926 (20)

Московская область - 971 (20)

Нижегородская область - 447 (14)

Свердловская область - 389 (10)

Архангельская область - 353

Красноярский край - 335 (17)

Республика Карелия - 333

Воронежская область - 313 (12)

Хабаровский край - 311 (2)

Ростовская область - 310 (19)

Пермский край - 296 (10)

Республика Коми - 280

Мурманская область - 278 (6)

Республика Бурятия - 272 (13)

Забайкальский край - 270 (6)

Иркутская область - 266 (13)

Республика Саха (Якутия) - 244 (10)

Ульяновская область - 243

Саратовская область - 239

Самарская область - 234 (1)

Омская область - 233 (14)

Вологодская область - 231 (6)

Алтайский край - 230 (2)

Волгоградская область - 229 (5)

Кировская область - 228

Приморский край - 227 (3)

Ставропольский край - 224 (4)

Республика Крым - 224 (4)

Челябинская область - 219 (9)

Ленинградская область - 202

Ханты-Мансийский АО - 200 (5)

Томская область - 195

Тверская область - 194 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 194 (3)

Калининградская область - 190Оренбургская область - 188 (3)

Ярославская область - 183 (2)

Кемеровская область - 179 (4)

Новгородская область - 178

Республика Хакасия - 176 (2)

Краснодарский край - 173 (7)

Тюменская область - 173

Удмуртская Республика - 172 (3)

Новосибирская область - 172 (5)

Псковская область - 169

Белгородская область - 165 (4)

Пензенская область - 162 (2)

Амурская область - 155 (1)

Ивановская область - 154

Курская область - 153 (1)

Тульская область - 148 (2)

Астраханская область - 147 (3)

Орловская область - 143 (1)

Калужская область - 141

Брянская область - 136

Костромская область - 136

Республика Башкортостан - 131 (1)

Смоленская область - 130 (2)

Владимирская область - 128

Республика Алтай - 125

Тамбовская область - 119

Сахалинская область - 119

Рязанская область - 118

Липецкая область - 114 (1)

Чувашская Республика - 110

Республика Тыва - 103

Курганская область - 101

Республика Дагестан - 99 (4)

Кабардино-Балкарская Республика - 90 (3)

Республика Мордовия - 89

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Республика Адыгея - 82

Чеченская Республика - 80 (2)

Республика Ингушетия - 74 (1)

Республика Северная Осетия - 74

Республика Татарстан - 73 (3)

Республика Калмыкия - 69

Камчатский край - 60

Севастополь - 58 (3)

Республика Марий Эл - 51

Магаданская область - 45

Еврейская АО - 31 (1)

Чукотский АО - 9

Ненецкий АО - 5

