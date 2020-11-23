В России впервые выявлено больше 25 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые с начала пандемии выявили больше 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Прирост заболевших составил 25 173 человек во всех 85 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Умер 361 человек.
Всего в стране отмечено 2 114 502 заболевших и 36 540 умерших. Из больниц по выздоровлению выписано 16 002 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 611 445.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6866 (71)
Санкт-Петербург - 2926 (20)
Московская область - 971 (20)
Нижегородская область - 447 (14)
Свердловская область - 389 (10)
Архангельская область - 353
Красноярский край - 335 (17)
Республика Карелия - 333
Воронежская область - 313 (12)
Хабаровский край - 311 (2)
Ростовская область - 310 (19)
Пермский край - 296 (10)
Республика Коми - 280
Мурманская область - 278 (6)
Республика Бурятия - 272 (13)
Забайкальский край - 270 (6)
Иркутская область - 266 (13)
Республика Саха (Якутия) - 244 (10)
Ульяновская область - 243
Саратовская область - 239
Самарская область - 234 (1)
Омская область - 233 (14)
Вологодская область - 231 (6)
Алтайский край - 230 (2)
Волгоградская область - 229 (5)
Кировская область - 228
Приморский край - 227 (3)
Ставропольский край - 224 (4)
Республика Крым - 224 (4)
Челябинская область - 219 (9)
Ленинградская область - 202
Ханты-Мансийский АО - 200 (5)
Томская область - 195
Тверская область - 194 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 194 (3)
Калининградская область - 190Оренбургская область - 188 (3)
Ярославская область - 183 (2)
Кемеровская область - 179 (4)
Новгородская область - 178
Республика Хакасия - 176 (2)
Краснодарский край - 173 (7)
Тюменская область - 173
Удмуртская Республика - 172 (3)
Новосибирская область - 172 (5)
Псковская область - 169
Белгородская область - 165 (4)
Пензенская область - 162 (2)
Амурская область - 155 (1)
Ивановская область - 154
Курская область - 153 (1)
Тульская область - 148 (2)
Астраханская область - 147 (3)
Орловская область - 143 (1)
Калужская область - 141
Брянская область - 136
Костромская область - 136
Республика Башкортостан - 131 (1)
Смоленская область - 130 (2)
Владимирская область - 128
Республика Алтай - 125
Тамбовская область - 119
Сахалинская область - 119
Рязанская область - 118
Липецкая область - 114 (1)
Чувашская Республика - 110
Республика Тыва - 103
Курганская область - 101
Республика Дагестан - 99 (4)
Кабардино-Балкарская Республика - 90 (3)
Республика Мордовия - 89
Карачаево-Черкесская Республика - 87
Республика Адыгея - 82
Чеченская Республика - 80 (2)
Республика Ингушетия - 74 (1)
Республика Северная Осетия - 74
Республика Татарстан - 73 (3)
Республика Калмыкия - 69
Камчатский край - 60
Севастополь - 58 (3)
Республика Марий Эл - 51
Магаданская область - 45
Еврейская АО - 31 (1)
Чукотский АО - 9
Ненецкий АО - 5