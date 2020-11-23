С апреля по октябрь в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. При этом оперативный штаб за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса

Moscow-Live

Стопкоронавирус.рф

Официальная статистика оперативного штаба о смертности от коронавируса в несколько раз расходится с показателем избыточной смертности, пишет "Медиазона". С апреля по октябрь в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. При этом оперативный штаб за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса.

С апреля по сентябрь - месяцы, по которым есть полные данные Росстата, - избыточная смертность в стране составила 106 тысяч человек. Сам Росстат считает, что от коронавирусной инфекции за этот период умерли 55,6 тысячи человек; оперативный штаб сообщал лишь о 20,7 тысячи смертей. Как рассказал "Медиазоне" демограф Алексей Ракша, не все избыточные смерти непосредственно вызваны коронавирусом, многие связаны с перегруженностью системы здравоохранения.

"Заняты срочные службы - у кого-то инфаркт, у кого-то что-то еще. Откладываются плановые операции. Разные могут быть вещи, но, по опыту развитых стран, COVID-19 составляет в избыточной смертности от 55% до 110% В среднем - 80%", - пояснил Алексей Ракша.

По словам ученого, манипулируют статистикой по коронавирусу те же регионы, которые делают это и в других сферах: "Допустим, Татарстан, Башкортостан, Чечня - самые лживые регионы не только по этой статистике. Если мы посмотрим электоральную статистику, если мы посмотрим результаты переписи населения. И это проявляется абсолютно во всем. Это электоральная география, так и статистика по ковиду точно так же себя ведет. Как привыкли, так и врут".

Разные регионы по-разному признают связанные с пандемией смерти. Например, в Туве, Коми, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Магаданской областях почти всю избыточную смертность связывают с коронавирусом. В Чечне, Татарстане, Башкирии, Липецкой и Ленинградской областях, напротив, избыточная смертность официально не объясняется никак.

"Темпы роста у нас больше, чем в Испании. Впереди нас с большим отрывом Перу, Эквадор, Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика. Там был полный швах, потому что у них была зима. Россия может войти в пятерку [самых пострадавших стран] к концу года и обогнать Испанию", - говорит Ракша. Например, за аналогичный период пандемии общая смертность выросла примерно на 20% в Испании, а также в Великобритании и США.

Наиболее тяжелым месяцем за все время эпидемии, пишет "Медиазона", был июль, когда общая смертность в России выросла почти на 21% по сравнению со средними значениями июля в предыдущие годы. В октябре в 23 регионах, по которым уже есть данные, суммарно смертность выросла более чем на 32%. Полные данные статистики за октябрь Росстат должен опубликовать в начале декабря.

В 21 регионе, по которым есть данные ЗАГСов, суммарно смертность выросла более чем на 32%. В Алтайском крае умерло на 1877 человек больше, чем обычно, в Петербурге - на 1517, в Краснодарском крае - на 1500, в Оренбурге на 1200, передает радио "Свобода".

Демограф Ракша считает, что в октябре общая смертность по России заметно вырастет. "Эпидемия начала разгоняться в сентябре, в октябре я жду под 50% [превышения средней смертности]. В сентябре по данным "Стопкоронавирус.рф" у нас 3600 смертей, а [превышение] - 26 тысяч. То есть почти в семь раз больше. В октябре коронавирусных смертей официально 7344, по той же пропорции - 7-7,5 раз больше - можно ожидать где-то 55 тысяч общих смертей", - прогнозирует он.

В России (включая аннексированный украинский Крым) на утро 23 ноября зарегистрированы 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это новый суточный максимум с начала пандемии. Три дня подряд до этого суточный прирост заразившихся был выше 24 тысяч человек. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, больше всего новых заболевших в Москве - 6866 человек за сутки, в Санкт-Петербурге почти три тысячи новых случаев COVID-19 за сутки и около тысячи в Подмосковье.

Показатель летальности коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составлял в октябре 14,7 процента. В среднем по России этот показатель 3,3 процента. "Медиазона" подчеркивает, что опирается не только на ежедневно обновляемые данные оперативного штаба о числе умерших от коронавируса, но и на другие официальные источники, в том числе данные Росстата и ЗАГСов.

Согласно Росстату, за семь месяцев 2020 года в России умерло на 57 961 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. 22,6 тысячи жителей России за это время умерли от COVID-19, у 15,3 тысячи причина смерти указана иная, однако в диагнозе подтверждена новая коронавирусная инфекция. Из них у 4,7 тысячи человек коронавирус "существенно повлиял на развитие смертельных осложнений". Об этом писал "Медицинский вестник" со ссылкой на статистику ведомства. Департамент здравоохранения Москвы заявил, что коронавирусная инфекция обосновывает всю избыточную смертность ‒ то есть увеличение числа смертей в этом году по сравнению с прошлым ‒ в российской столице за август.