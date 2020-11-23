Компания-поставщик решила временно прекратить подачу горячей воды в дома жителей Евпатории из-за засухи на полуострове. Об этом сообщил гендиректор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов на онлайн-совещании по вопросам водоснабжения. Его цитирует "Интерфакс".

По словам Баженова, ограничение вводится "с целью экономии водного ресурса" с четверга, 26 ноября, и будет отменено после ввода новых скважин к концу года. Ожидается, что мера также позволит к концу недели снизить мутность водопроводной воды в Симферополе, который теперь в основном снабжается из скважин на западе полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов принес свои извинения евпаторийцам и заверил, что до 31 декабря подача горячей воды в городе возобновится. "Других решений с точки зрения того, чтоб промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет", - объяснил он.

Маловодье наблюдается в Крыму в последние два года и может продлиться в следующем. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова. С середины октября давление в трубах снижают в Белогорске, с ноября - в Евпатории. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей. До присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако этот канал был перекрыт Украиной.

В сентябре Сергей Аксенов обещал решить проблему с водой к весне 2021 года. Он уповает на бурение новых скважин для забора воды, а в дальнейшем - на строительство опреснительной станции. "На подземных источниках, в том числе на определенном этапе, продержимся до выстраивания технологий", - сказал Аксенов.

Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что Крыму "вода от Украины не нужна", и к тому же она может быть отравленной. Крымчанам такой "патриотизм" чиновников не близок, и они выходят на пикеты, требуя решить проблему с водоснабжением.

Не справившись самостоятельно с решением проблемы водоснабжения, власти РФ обратились за помощью к мировому сообществу. 14 сентября 2020 года постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвала ООН вмешаться в ситуацию, защитить право жителей Крыма на доступ к питьевой воде и предотвратить гуманитарную катастрофу. Но власти Украины заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после "деоккупации" полуострова.