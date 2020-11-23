Сотрудники московского следственного изолятора N 1 ("Матросская тишина") пресекли попытку нападения арестантов в ходе планового обыска. Никто не пострадал, утверждают в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

"21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска", - говорится в сообщении пресс-бюро столичного управления ФСИН, которое приводит "Интерфакс".

В ведомстве добавили, что "сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения".

В ФСИН заявили, что подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники были осмотрены медработниками. Отмечается, что никто из них в медицинской помощи не нуждается.

В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы.