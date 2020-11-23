Водоканал Южного берега Крыма призывает жителей Ялты экономнее расходовать воду, поскольку запасы в двух водохранилищах, снабжающих юг полуострова, истощены из-за отсутствия осадков.

"Водоканал Южного берега Крыма фиксирует значительное снижение запасов воды в водохранилищах Счастливенское и Загорское. (. . .) Учитывая полное отсутствие осадков и как результат отсутствие притоков, просим всех абонентов экономно расходовать воду", - цитирует "Интерфакс" заявление поставщика на его страницах в соцсетях.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году.

Жесткие графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства - всего 6 часов в сутки), горячее водоснабжение приостановлено.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште и соседних селах. В октябре снизили давление в Белогорске, в ноябре - в курортной Евпатории, также в этом городе собираются до конца года отключить горячую воду. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

В октябре, напомним, правительство РФ представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма. В нем описываются 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла, заявив, что днепровская вода вернется на полуостров только в случае "его деоккупации".