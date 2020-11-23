Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует в рейтинге социального благополучия регионов, который составляет Фонд развития гражданского общества (ФоРГО)

ФоРГО Салехард

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Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует в рейтинге социального благополучия регионов, который составляет Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). Список из 25 регионов составлен на основе соотношения средних зарплат к стоимости потребительской корзины.

В ЯНАО средняя зарплата составляет 100 890 рублей, а потребительская корзина стоит 19 667 рублей 30 копеек.

На втором месте оказался Сахалин (зарплата 86 833 рубля / потребительская корзина 20 299 рублей), на третьем - Ненецкий автономный округ (89 141 / 20 923).

В Чукотском автономном округе самая высокая среднемесячная зарплата из 25 наиболее благополучных регионов в социальном отношении - 110 816 рублей, но тем не менее Чукотка не стала лидером рейтинга, а заняла в нем лишь четвертую позицию, поскольку стоимость местной потребительской корзины оценивается в 28 260 рублей 70 копеек, отмечает "Интерфакс".На пятом месте в рейтинге - Магаданская область, где среднемесячный доход составляет 90 145 рублей при стоимости потребительской корзины 23 576 рублей 10 копеек.

Москва заняла лишь шестое место (90 304 / 23 694), после Чукотки и Магаданской области. В предыдущем рейтинге Москва была пятой, а Магаданская область - шестой, пишет Медуза"".

В новом рейтинге шестое место заняла Московская область (53 724 / 18 307).

Санкт-Петербург (63 279 / 18 190) занял восьмое место.

13-е место в рейтинге досталось Иркутской области, где средний уровень доходов в месяц составляет 47 120 рублей, а потребительская корзина обходится в 15 609 рублей 90 копеек. Красноярский край занял 14-е место, хотя уровень зарплаты там выше, чем в Иркутской области и составляет 50 395 рублей, но потребительская корзина стоит дороже - 16 744 рубля 90 копеек.

Кемеровская область опередила в рейтинге Амурскую область, несмотря на то, что средняя зарплата населения почти на 10 тыс. рублей меньше - 41 760 рублей и 50 248 рублей соответственно. Это связано опять же с тем, что в Кемеровской области более низкая стоимость потребительской корзины - 14 412 рублей 80 копеек, в Амурской области - 17 759 рублей 80 копеек.

Ленинградская область оказалась на 20-м месте в рейтинге при средней зарплате 47 057 рублей и стоимости потребительской корзины в 17 144 рублей 80 копеек.

Последнее, 25-е место в рейтинге заняла Свердловская область со среднемесячной зарплатой в 41 199 рублей и потребительской корзиной в 15 697 рублей. Предпоследнее место занял Татарстан, где среднемесячный доход составляет 38 034 рубля, а потребительская корзина стоит 14 415 рублей 90 копеек.

Средняя зарплата в России в сентябре 2020 года составляла 49 259 рублей.