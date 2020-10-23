Московские власти не собираются вводить новых ограничений в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу. "Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", - цитирует Собянина агентство "Интерфакс"

По его словам, в городе уже "меры были предприняты очень серьезные": перевод на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет, более 1 млн людей перешло на "удаленку" и работает из дома, а также школьники с 6 по 11 класс переведены на дистанционный режим обучения.

Собянин отметил, что принимаемые в Москве ограничения "минимально влияют на экономику", но нельзя сказать, чтобы совсем не влияли. "Потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, передвижение по городу замедляется", - пояснил он.

"Это все равно будет косвенно сказываться на экономике, но не так радикально, как это было в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют", - сказал столичный градоначальник.

"По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе. (...) Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста", - объявнил мэр, отметив, что "по ряду показателей динамика была где-то в районе 50-60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше".

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается с сентября. За минувшие сутки в столице зарегистрированы 5 478 случаев заражения - это максимум за осень. Накануне стало известно о 4 413 заболевших, в среду были зарегистрированы 4 389 новых пациентов, во вторник - 4 999, в понедельник - 5 376.