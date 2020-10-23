Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Замглавы московской таможни Сергей Цуканов задержан при получении взятки в 500 тыс. рублей

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Замначальника Московской таможни - начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Цуканов задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, знакомый сообщил Цуканову, что его подчиненные якобы необоснованно изъяли товары у компании в ходе таможенной проверки. Цуканов совместно с другими неустановленными сотрудниками его подразделения решили потребовать взятку за допуск к изъятым товарам в размере 500 тыс. рублей.

"Вечером 22 октября представители компании, представлявшей интересы "Мехового мира", в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тыс. рублей, после чего сотрудник таможни был задержан", - сказал источник. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данной статье Цуканову грозит штраф от 2 до 4 млн рублей и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.