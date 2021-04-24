В Чите на охоте в субботу, 24 апреля, убит глава регионального управления ФСИН по Забайкалью, генерал-майор Евгений Шихов.

"Сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших - начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю", - говорится в сообщении СУ СК региона. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства (п."а" ч.2 статьи 105 УК РФ "Убийство").

Как сообщает издание "Чита.ру" со ссылкой на источник в органах власти, Шихов приехал в Карымский район охотиться на кабанов - охота была разрешена в связи с эпидемией африканской чумы свиней. Как уточняет газета "Вечорка", убийство произошло в тайге в Карымском районе неподалеку от заказника "Ульдургинский".

Шихов приехал на охоту в охотничье хозяйство вместе со своим родственником. Пьяный сторож охотхозяйства Николай Макаров по каким-то причинам открыл стрельбу из дробовика. В результате полученного ранения генерал Шихов скончался на месте, его родственник умер по дороге в больницу. Пьяный стрелок задержан. Ему может грозить грозить пожизненное лишение свободы.