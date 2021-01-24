Москва, Пушкинская площадь, 23 января 2021 года

Фото: Штаб Навального / YouTube.com

Следственный комитет РФ возбудил уже 14 уголовных дел после массовых акций протеста в поддержку Алексея Навального - от призывов к массовым беспорядкам до нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Порция новых уголовных дел появилась вечером 24 января, к исходу двух суток следственной войны с организаторами и участниками протестов, отмечает "Фонтанка.ру".

Центральный аппарат СКР возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ - нарушение санэпидправил, поставившее под угрозу массовое заражение или гибель людей. Об этом сообщает юрист Вячеслав Гимади. В списке свидетелей - пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и соавтор фильма о "дворце Путина" Георгий Албуров. Видимо, у следствия также есть списки 19 больных коронавирусом участников акции, данные на которых были получены через приложение "Социальный мониторинг", с помощью которого власти Москвы следят за соблюдением режима самоизоляции.

В Москве четыре уголовных дела возбудили за применение насилия в отношении представителя власти (за нападения на сотрудников полиции и Росгвардии). В отношении этих граждан возбуждены дела по статье 318 УК РФ.

Возбуждены также дела за хулиганство (статья 213 УК РФ) и умышленное повреждение имущества (статья 167 УК РФ).

"Агрессивно настроенные граждане 23 января у Сретенского бульвара нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. В отношении двух сотрудников правопорядка был распылен в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади неустановленное лицо нанесло сотруднику ОМОНа множественные удары. На Цветном бульваре участники акции блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ", - заявили в СКР.

Еще одно дело, тоже по статье 318 УК РФ, связано с якобы автомобильным наездом участницей Pussy Riot Марией Алехиной и муниципальным депутатом Люсей Штейн на сотрудника МВД. Но девушки отрицают навыки вождения, сообщил глава "Агоры" Павел Чиков.

Пресненский суд Москвы также назначил Марии Алехиной административный штраф в размере 30 тыс. рублей за организацию несанкционированной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). На 10 суток суд арестовал муниципального депутата по Басманному району Москвы Люсю Штейн за организацию несогласованной акции.

Кроме того, суд на 10 суток отправил под административный арест актрису и театрального деятеля Викторию Нарахсу (Кузнецову) за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

В Петербурге возбудили два уголовных дела - за избиение сотрудников ГИБДД и оскорбление социальной группы "мусора", выраженное сравнением с экскрементами.

В Татарстане, Новосибирске и Ростове-на-Дону возбудили дела о призывах к массовым беспорядкам. В Петербурге по этому же составу УК идет доследственная проверка.

Два дела расследуются во Владивостоке - об избиении полицейского и угрозе объектам транспортной инфраструктуры, а начинал СКР с еще одной нечастой статьи. 22 января возбудили дело по статье 151.2 УК РФ - о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность постами в соцсетях, анонсов акций в поддержку Навального.