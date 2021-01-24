На беспрецедентно массовых субботних акциях протеста в поддержку Алексея Навального по всей России в течение 23 января было задержано свыше 3320 человек (Списки). Как сообщает "ОВД-Инфо", больше всего правоохранительные органы задержали в Москве и Санкт-Петербурге (1320 и 490 человек соответственно). Это рекордные цифры за все время время работы проекта "ОВД-Инфо".

Несанкционированные акции прошли в 110 (!) городах России, поставив своеобразный рекорд протестов в новейшей истории России. За свою свободу, свободу Алексея Навального, против репрессий и произвола властей россияне вышли на улицы следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Альметьевск, Анапа, Ангарск, Армавир, Архангельск, Астрахань, Балаково, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Геленджик, Горно-Алтайск, Димитровград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кольчугино, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Переславль-Залесский, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Саяногорск, Североморск, Северодвинск, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тула, Тобольск, Томск, Тольятти, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ялуторовск, Ярославль.

Акции протеста прошли и в десятках городов за рубежом: в Берлине, Мюнхене, Праге, Кракове, Хельсинки, Гааге, Вене, ряде городов США, Тель-Авиве, Копенгагене, Лондоне, Токио и других городах.

В Москве, где прошли самые массовые акции, прорыв оцепления на Пушкинской площади перешел в столкновения с ОМОНом и шествие по бульварам, а закончилась акция у "Матросской тишины", где сидит арестованный Навальный. Силовики, которых весь день закидывали снежками, провели массовые задержания, действуя при разгоне и задержаниях жестко. Многие участники акции получили травмы, раны, побои. Омоновцы тащили людей по земле, заламывали им руки, избивали дубинками. Десятки журналистов с пресс-картами и в жилетах "Пресса" также были задержаны, некоторым силовики разбили камеры или били их дубинками. Большой резонанс вызвали действия полицейского в Петербурге, где на вопрос проходившей мимо женщины, по какой причине схватили молодого человека, силовик в полном обмундировании ударил ее ногой в живот. Женщина упала на асфальт, ударилась головой, медики диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, пострадавшая доставлена в реанимационное отделение больницы.

Власти сообщают, что пострадали и 39 силовиков. СК начал доследственную проверку по факту проявленного насилия в отношения полицейских. Задержанные были доставлены в отделы полиции по всему городу, некоторые провели там ночь.

Вечером в субботу соратник Навального Леонид Волков объявил, что протесты продолжатся в следующие выходные.

Евросоюз и США:

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель осудил действия российских властей при разгоне акций сторонников Алексея Навального.

Глава европейской дипломатии назвал "непропорциональным" применение силы сотрудниками полиции и отметил, что уже в понедельник, 25 января, министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги Брюсселя в связи со сложившейся ситуацией, сообщает EuroNews.

Полицейское насилие в России осудили также Великобритания и США. Госдепартамент призвал освободить всех задержанных участников массовых акций в российских городах в субботу 23 января, а также Алексея Навального.

США решительно осуждают жесткую тактику обращения с протестующими и журналистами. Прежде российское правительство стремилось подавлять право граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, заранее подвергая аресту потенциальных участников акций. Теперь же в Вашингтоне рассматривают арест оппозиционера Алексея Навального и подавление протестных акций как "тревожные признаки дальнейших" ограничений гражданского общества и основных свобод.

Как подчеркивается в заявлении Госдепартамента США, право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и ее международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах.

"Мы призываем российские власти освободить всех тех, кто был задержан за одно лишь осуществление своих прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального", - говорится в заявлении Госдепа.

Вашингтон призывает Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и объяснить - заслуживающим доверия образом - применение химического оружия на территории России.

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами по защите прав человека будут и впредь отстаивать права человека, где бы они ни подвергались угрозам - будь то в России или других странах, заявляет Государственный департамент США.