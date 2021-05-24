Российские власти связались с отцом россиянки Софии Сапеги, которая летела вместе с Романом Протасевичем, и запросили к ней консульский доступ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube София Сапега

NEXTA / Telegram

Российские власти связались с отцом россиянки Софии Сапеги, которая летела вместе с Романом Протасевичем, и запросили к ней консульский доступ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА "Новости".

"Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась <...> его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Ранее правозащитники сообщили, что российский консул отказывается посетить Софию. "Мы крайне обеспокоены ситуацией. София является гражданкой России и, как мы знаем, ей не предъявили никаких обвинений. Мы считаем, что идет грубое нарушение норм международного права. Мы собираемся обратиться в экспертную группу ООН по произвольным задержаниям", - сообщил The Insider руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев.

При экстренной посадке самолета Ryanair в Минске вместе с бывшим главным редактором белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем задержали его девушку, 23-летнюю Софию Сапегу, которая учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.

Официальный представитель ЕГУ Максим Милта подтвердил, что девушку задержали в Минске. После задержания на связь она не выходила. Руководство университета настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи студентке и обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать ее незамедлительному освобождению. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о задержании граждан РФ вместе с Протасевичем.