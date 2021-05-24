После заседания суда Юлию Галямину увезли в спецприемник

Фото со страницы Юлии Галяминой в Twitter

Новгородский районный суд в понедельник арестовал на семь суток бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд признал Галямину виновной в нарушении санитарных правил при проведении в Великом Новгороде 22-23 мая Земского съезда российских независимых муниципальных депутатов, а также в невыполнении законных требований полиции", - пояснил собеседник агентства.

Решение суда первой инстанции можно оспорить в Новгородском облсуде, добавил он.

Сама Юлия Галямина написала в Twitter, что будет обжаловать решение суда.

В субботу полиция в Великом Новгороде пришла на всероссийский форум независимых муниципальных депутатов "Земский съезд". Мероприятие должно было пройти 22-23 мая, на нем планировалось обсудить реформу местного самоуправления и политического представительства, а также выборы в Госдуму.

20 мая стало известно, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил меры борьбы с коронавирусом, запретив негосударственным организациям устраивать мероприятия с участием более 30 человек.

Соорганизатора съезда, бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину по прибытии в Новгород на вокзале встретила полиция, а во время экскурсии по городу за участниками съезда следили сотрудники центра "Э".

Прибывшие на съезд силовики заявили, что участники нарушают указ губернатора, и пригрозили им административной ответственностью. При этом указ по закону должен вступить в силу только 29 мая, а в каждом зале находились не больше 25 человек. Полицейские принялись переписывать данные участников Земского съезда.

Полицейские фактически задержали Юлию Галямину и других участников мероприятия. Сообщалось, что на них были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, эта статья предусматривает штраф.