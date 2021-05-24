В Москве без объяснения причины задержали главреда Baza Никиту Могутина

Могутин / Telegram

Главного редактора издания Baza Никиту Могутина задержали вечером в воскресенье по неизвестной причине. Его автомобиль остановили на улице, после чего сообщили, что он "проходит по ориентировке". Могутина доставили в ОВД "Китай-город", при этом сотрудники полиции не смогли объяснить журналисту причину задержания, сказав только, что "у них указание".

"Вышел сотрудник лишь и сказал: "За митинги, похоже, участвовали в них?" Другой сотрудник предложил расслабиться и ждать, а главное - не обижаться на них: "Мы тут просто курьеры"", - рассказал Могутин в Telegram-канале.

В редакции предположили, что задержание главреда связано с работой на митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Могутин "действительно отрабатывал эту акцию в составе съемочной группы, но редакция "Базы" заранее подавала все необходимые документы на освещение митингов 21 апреля", - отметили в издании.

Около полуночи Могутина отпустили с обязательством явиться в ОВД "Аэропорт", где ему должны объяснить причину задержания. После митинга 21 апреля силовики приходили к журналисту "Базы" Петру Коронаеву, а также с репортерам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", "Медузы"* и фотографу RTVI.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что интерес полицейских к журналистам связан с участием в протестах людей, которые выдавали себя за представителей СМИ, но не являлись ими. В пример Песков привел случай с неким "нежурналистом", который "находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением".