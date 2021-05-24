Центральный районный суд Воронежа постановил взыскать с МВД России один миллион рублей в счет компенсации морального вреда по иску студента Максима Гребенюка, которого полицейские пытали в отделе полиции в 2018 году, надевая на голову пакет с нашатырем.

Суд удовлетворил иск Гребенюка частично: пострадавший требовал 4 миллиона рублей, что соответствует практике ЕСПЧ по схожим делам, сообщили NEWSru.com в правозащитной организации "Зона права" со ссылкой на адвоката Сергея Локтева.

В мае 2018 года Гребенюк и еще несколько молодых людей побывали на вечеринке, после которой хозяйка квартиры не смогла найти свой мобильный телефон и заявила об этом в полицию. Гребенюка и еще одного студента вызвали в отдел полиции N4 УМВД по Воронежу. Двое оперуполномоченных Сергей Косьяненко и Олег Соколовский заковали молодых людей в наручники и принуждали сознаться в краже.

Один из полицейских надевал им на головы полимерный пакет с нашатырным спиртом, перекрывая тем самым доступ воздуха в легкие. Второй оперативник наступал ногой на цепь наручников, застегнутых на запястьях потерпевших, причиняя им физическую боль.

Молодых людей выпустили из отдела полиции только через шесть с лишним часов. Эксперты зафиксировали у потерпевших многочисленные кровоподтеки и ссадины. После публикации видео с рассказом студентов на YouTube-канале штаба Алексея Навального в Воронеже было возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ)

По итогам служебной проверки Косьяненко наказали строгим выговором. Начальник отделения полиции Владимир Корчагин получил замечание, двое его подчиненных - выговоры. Главе УМВД по Воронежу Артуру Дорошеву было указано, что в случае повторения подобного он также будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Оперативников также лишили премий за "добросовестное выполнение служебных обязанностей".

В январе 2019 года им предъявили обвинение. В сентябре того же года суд приговорил Косьяненко к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Олега Соколовского - к 3 годам.