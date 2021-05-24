Московский городской суд обязал информагентство "Медуза"* выплатить бизнесмену и "повару Путина" Евгению Пригожину 80 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Кроме того, суд обязал издание удалить информацию, ставшую предметом для иска, а также опубликовать опровержение. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд", близкой к Пригожину.

Аналогичные требования Пригожина суд удовлетворил и в отношении главного редактора владимирского издания "Довод" Ильи Косыгина - 80 тыс. рублей компенсации, удаление недостоверной информации и публикация опровержения. А с журналиста, главы Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максима Шевченко суд взыскал 100 тыс. рублей и обязал его "удалить оскорбительные сведения из сети Интернет".

В 2016 году Евгений Пригожин по закону о "праве на забвение" через суды потребовал от "Яндекса", Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности статьи о "фабрике троллей" в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к "Яндексу" и Mail.Ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.

В феврале районный суд отказался удовлетворить иск Пригожина. Но в апреле бизнесмен обжаловал это решение, пишет Znak.com.