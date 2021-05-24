Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге заявил, что не будет давать комментарии об экстренной посадке в Минске самолета Ryanair, которым летел бывший главред NEXTA Роман Протасевич. "Существуют определенные международные правила и международные власти должны давать оценки", - заявил Песков, которого цитирует Русская служба BBC.

Тем не менее, журналистов интересовали в основном вопросы, связанные с этим инцидентом. В частности, Пескова спросили о том, есть ли информация о задержании россиянки Софьи Сапега. "Нет, никакой информации у Кремля нет. И опять же по международным нормам белорусская сторона проинформирует о задержании граждан России и предоставит информацию на этот счет", - заявил Песков.

Он отказался и от комментариев по поводу того, что на вылетевший из Минска в Вильнюс рейс не вернулись четверо граждан России, а также по поводу того, советовались ли белорусские власти с российскими перед задержанием самолета. При этом он отметил, что в рамках Союзного государства авиационные власти двух стран "находятся в теснейшем контакте, и этот контакт постоянный".

Отвечая на вопрос о том, скажутся ли возможные санкции ЕС против Белоруссии на отношениях России и Европы, Песков сказал: "Кто-то требует санкций, а кто-то говорит, что соответствовало международным правилам и нормам. Много противоречивых заявлений и мы бы не хотели бы участвовать в гонке наперегонки кого-то осуждать".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее "шокирует" реакция Запада на ситуацию с рейсом Ryanair. "Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - написала Захарова в Facebook, добавив, что "сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных "блюстителями порядка и хранителями морали"".

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что "чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами", однако "правила авиационной безопасности - это абсолютный приоритет, притом везде и для всех".

"В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент", - приводятся слова Глаза на странице МИД республики в Facebook.

Действия властей страны Белоруссии оценил как полностью соответствующие установленным международным правилам, заверив, что белорусская сторона готова в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить "инсинуации".

"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - сказал Глаз, призвав "тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов".

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал задержание Романа Протасевича "блестящей операцией" спецслужб Белоруссии. "Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую с оперативной точки зрения спецоперацию. И отследили "объект", и его сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолет сесть, и, наконец, "приняли" в надежные руки. Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки", - написал Лысаков в своем Telegram-канале. По его словам, все происшедшее - это "серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов".

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал порталу "Подъем", что на фоне истории с бортом Ryanair "антилукашенковскую кампанию" снова разжигают "экономически немощные страны".

"Всем было понятно, что все это будет использовано для все более активного вмешательства во внутренние дела Беларуси. И, как не раз бывало, ударным отрядом этой коалиции выступают правительства стран, которые в силу своей экономической немощи не способны проводить самостоятельную политику, и вынуждены демонстрировать верность хозяевам в Вашингтоне. Но если бы белорусское руководство такого рода выкриков боялось, белорусское государство давно было бы подорвано. А счастье белорусского народа в том, что курс, который проводит Лукашенко, в конечном итоге отвечает интересам широких масс", - заявил он.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что нижняя палата не будет давать официальную оценку действиям другой страны, но в этих действиях нет ничего возмутительного. "Если тебя заказывают руководители других государств, ведут открытые действия по твоему устранению, то хватит церемониться", - считает депутат. Действия Лукашенко российский политик одобрил и назвал правильными, сообщают "Открытые медиа".

В начале июля 2013 года инцидент с "закрытым небом" случился с самолетом бывшего президента Боливии Эво Моралеса. Он возвращался на родину из Москвы, когда несколько европейских стран запретили его самолету пролететь над их территориями. По некоторым сведениям, европейцы пошли на такой шаг, поскольку полагали, что вместе с Моралесом на борту находится экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который таким способом якобы пытается добраться до Южной Америки, чтобы получить там убежище и избежать экстрадиции в Соединенные Штаты. Этот случай вылился в международный скандал.

21 октября 2016 года Boeing 737 авиакомпании "Белавиа", на борту которого находилось 136 пассажиров и шесть членов экипажа, за 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии получил указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра о немедленном возврате в аэропорт вылета, при этом командиру корабля сообщили, что "в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители".

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли пассажира, гражданина Армении Армена Мартиросяна - активиста Антимайдана. Его досмотрели и отправили в Минск следующим рейсом. Руководитель аппарата безопасности Украины Александр Ткачук сначала отрицал сведения об угрозах белорусскому экипажу, а после публикации расшифровки переговоров экипажа с украинским диспетчером в СБУ инцидент списали на человеческий фактор: "Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал", - заявила представитель ведомства Елена Гитлянская.