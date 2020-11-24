Уполномоченный по правам человека в РФ Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации в стране и напряженной работе медицинских работников, заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер Татьяна Голикова

Уполномоченный по правам человека в РФ

Цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России свидетельствуют о напряженной ситуации в стране и напряженной работе медицинских работников, заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер Татьяна Голикова.

"К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться", - сказала она, напомнив, что залогом снижения уровня заболеваемости должно стать соблюдение ограничительных мероприятий и всех санитарно-гигиенических требований.

Голикова напомнила, что против коронавируса в РФ зарегистрировано две вакцины: "Спутник V" НИИ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона", разработанная Новосибирским научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Еще одна вакцина разрабатывается Научным центром имени Чумакова и проходит стадию клинических исследований, их планируется завершить до конца декабря.

"С момента государственной регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 миллионов доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников", - сказала Голикова. Массовую вакцинацию планируется начать с 2021 года, она будет добровольной, передает РИА "Новости".

Пока же ситуация далека от идеальной: суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза - с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения. В 32 регионах страны заболеваемость коронавирусом превышает средний уровень по России.

Сложной остается и ситуация с коечным фондом: на утро 23 ноября было занято 78,2% коечного фонда, в 43 регионах загруженность фонда оказалась выше среднероссийского уровня. "Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область - 92%, Орловская область - 92,7%, Республика Коми - 90,6%, Мордовия - 92,1%, Республика Крым - 93,6% и город Санкт-Петербург - 90,3%", - сказала Голикова.

При этом двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса, а около 35 регионов не начали работу по выделенным им средствам на борьбу с коронавирусом, несмотря на достаточно напряженную эпидемиологическую ситуацию. Власти же получают много вопросов по транспортному обеспечению при оказании медицинской помощи в том числе жителей отдаленных населенных пунктов. В связи с этим регионы получили право использовать автомобили, купленные для организаций соцобслуживания, для транспортировки пациентов с коронавирусом.

"В целях сохранения плановой медицинской помощи в регионах организованы горячие линии, пересмотрены схемы госпитализации пациентов. На дому или дистанционно осуществляется продление листов нетрудоспособности и выписка рецептов на максимально возможный срок", - сказала Голикова. Медицинскую помощь пациентам оказывают около 520 тысяч медицинских работников, в том числе почти 147 тысяч врачей, 301 тысяча среднего медицинского персонала, более 71 тысячи младшего медицинского персонала и более 38 тысяч водителей скорой помощи.