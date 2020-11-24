Николай Игроков / Facebook Иван Сажин в костюме бумажного стаканчика, 11 сентября 2020 года

Николай Игроков / Facebook

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей участника "Бессрочного протеста" Ивана Сажина за прогулку в костюме бумажного стаканчика, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на юриста проекта Екатерину Селезневу, защищавшую активиста в суде.

Ивана Сажина признали виновным в нарушении правил проведения акции (часть 5 статьи 20. 2 КоАП).

Полиция составила на активиста протокол за 15-минутную прогулку, совершенную 11 сентября. Сажин гулял по Москве в ростовом костюме бумажного стаканчика с надписями "Россия", "Бессрочка", "дело Сети" и перечеркнутым словом "пытки".

Суд счел костюм стаканчика сборно-разборной конструкцией, использование которой требует согласования с властями. То, что Сажин передвигался в своем костюме, власти посчитали "несогласованным шествием".

Правозащитный проект пишет, что полицейские сломали костюм, чтобы поместить его в автозак.

Летом 2019 года суд арестовал 25-летнего Сергея Абаничева по обвинению в участии в "массовых беспорядках" 27 июля (часть 2 статьи 212 УК РФ). По версии следствия, на акции молодой человек бросил пластиковый стаканчик в полицейского. В сентябре дело прекратили, а фигуранта "московского дела" Абаничева отпустили из СИЗО.

Тем не менее, власти неоднократно использовали этот эпизод для дискредитации протестного движения как такового и запугивания тех, кто планирует участвовать в оппозиционных акциях. В декабре 2019 года на встрече с Советом по правам человека историю с пластиковым стаканчиком прокомментировал президент РФ Владимир Путин. "Бросил пластиковый стаканчик - ничего, потом пластиковую бутылку - опять ничего, потом уже бросит стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными и доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело", - назидательно сказал, ерзая на стуле, глава государства функционерам правозащитного пула. Видео с речью президента опубликовал канал "Дождь".

Движение "Бессрочный протест" ("Бессрочка") образовалось после массовой акции против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года, организованной штабом оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Активисты "бессрочки", в основном молодые люди, устраивают по всей России уличные акции протеста, за что подвергаются преследованиям со стороны правоохранительных органов.

"Дело Сети" - уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть"*, которое было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них - анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов, подготовки к революции и гражданской войне.

По версии ФСБ, не позднее мая 2015 года фигурант дела Дмитрий Пчелинцев решил объединить анархистов и антифашистов из разных городов - Пензы, Петербурга и Москвы - в "боевые группы" для нападения на силовиков, атак на органы власти, военкоматы и отделения "Единой России". Активисты якобы собирались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране", а когда наступит "час Ч", поднять вооруженный мятеж.

Следствие уверяет, что пензенские анархисты неоднократно участвовали "в полевых выходах террористического сообщества" - ездили на тренировки в лес, заброшенный пионерлагерь и завод под Пензой. Согласно обвинительному заключению, между ними были распределены роли тактика, разведчика, сапера, связиста и медика. Во время обысков у фигурантов дела нашли охотничьи ружья, травматические пистолеты и гранаты. Родственники антифашистов говорили, что оружие подбросили.

Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Так, на теле Виктора Филинкова и Ильи Капустина правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током. Но силовики назвали эти отметины последствиями "укусов клопов". Следственный комитет не нашел в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.

10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети"* осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские ученые, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осужденных антифашистов.

В мае в суде были допрошены психолог и лингвисты, которые проводили экспертизу так называемых "Свода Сети"* и "Протокола съезда" на предмет экстремизма. Эти документы обвинение считает основополагающими в доказательстве вины подсудимых. "Свод Сети"*, по мнению следователей, содержит структуру и цели террористического сообщества. Ни экстремизма, ни оправдания терроризма в этих документах эксперты не обнаружили. Их содержание посчитали отрывочным и включающим в себя среди прочего фрагменты любовной переписки и списки покупок. "Не удалось установить смысловое содержание файла, определить тему, предмет речи и адресата", - заявила в суде эксперт-лингвист.