Энергетики устраняют последствия ледяного шторма во Владивостоке

Администрация Владивостока Во Владивостоке работают полевые кухни

Администрация Владивостока

Органы прокуратуры Приморского края осуществляют надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий обильных осадков в Приморье. Специалисты вынесли десятки представлений главам муниципалитетов, возбуждены более 150 административных дел по итогам проверок ситуации в медицинских и соцучреждениях, очистки дорог и ремонту коммунальных сетей, сообщили ИА PrimaMedia в ведомстве.

"В результате обильных осадков в виде дождя и снега, повлекших повсеместные обледенения, на территории края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Прокуратура края организовала надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - уточнили в прокуратуре.

На сегодняшний день на территории края без электроснабжения остается порядка 77 тыс. человек, без теплоснабжения остаются немногим более 520 потребителей, без водоснабжения - почти 1,5 тыс. потребителей. В целях временного пребывания граждан на период проведения восстановительных работ, обеспечения их горячим питанием на территории городов Владивостока и Артема, Надеждинского, Яковлевского, Черниговского районов организована работа 17 пунктов временного размещения. Кроме того, развернуто более 130 пунктов питания и обогрева. В данные пункты уже обратилось около 20 тысяч человек.

"Особое внимание уделено соблюдению прав лиц, находящихся в учреждениях здравоохранения и в организациях с круглосуточным пребыванием граждан. Прокурорами городов и районов края во исполнение поручения прокуратуры края осуществлены выезды в указанные учреждения в целях проверки фактического состояния дел", - говорится в сообщении.

В настоящее время учреждения здравоохранения края "работают в штатном режиме", кроме четырех учреждений, расположенных на территории Первомайского района Владивостока. В целях обеспечения их деятельности подключены резервные источники питания, организован подвоз воды и предоставление питания. Из двух учреждений с круглосуточным пребыванием граждане переведены в другие организации до возобновления предоставления коммунальных услуг.

В связи с непринятием органами местного самоуправления мер по очистке автомобильных дорог от снега, ликвидации снежного наката, что обусловлено, в частности, нехваткой техники, прокурорами Артема, Дальнегорска, Анучинского, Михайловского, Надеждинского, Кировского, Красноармейского районов, Уссурийским городским прокурором главам муниципальных образований внесено 18 представлений.

Несвоевременная расчистка дорог на территории Анучинского округа, Михайловского района негативным образом сказалась на темпах восстановления поврежденных в результате циклона коммунальных сетей.

Кроме кого, в связи с несвоевременной организацией работ по ремонту коммунальных сетей в адрес руководителей ресурсоснабжающих и сетевых организаций прокурорами Артема, Хасанского, Анучинского, Яковлевского, Михайловского районов, Большекаменским межрайонным прокурором уже внесено 10 представлений.

Сотрудниками территориальных прокуратур обследовано более 2 тыс. придомовых территорий. По выявленным фактам непринятия мер к очистке кровель многоквартирных домов и придомовых территорий от наледи, снега и деревьев прокурорами городов Владивостока, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Кавалеровского, Яковлевского, Михайловского, Хасанского, Октябрьского районов, Дальнереческим и Лесозаводским межрайонными прокурорами руководителям управляющих организаций объявлено порядка 47 предостережений, внесено 224 представления, в отношении виновных лиц возбуждено 161 дело об административных правонарушениях.

Контроль прокуратуры за ходом восстановительных работ не ослабеет "вплоть до полного восстановления прав граждан", заключили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Приморском крае начался ледяной дождь. Он прошел во Владивостоке и Артеме, а также в Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения, передает ТАСС.

Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. Ледяной дождь в городе погубил около 3 тыс. и сильно повредил до 20 тыс. деревьев в Ботаническом саду-институте Дальневосточного отделения РАН.

Автомобильное движение по мосту, соединяющему остров Русский с материковым Владивостоком, перекрыто с 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Сейчас между островом и городом с семи утра до позднего вечера курсирует паром.

Часть лечебных учреждений осталась без действующих компьютерных томографов из-за недостатка электричества после множества аварий на электросетях.

В регионе отложили введение раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который должен начаться в рамках реализации нацпроекта "Экология".

20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ". Как указал представитель Кремля, власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий непогоды, но в одночасье проблему не решить.

В воскресенье председатель правительства Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий непогоды и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.

По словам заместителя министра энергетики Евгения Грабчака, возвращение к стандартной схеме энергоснабжения в регионе возможно в течение 1-2 месяцев. При этом он заверил, что основные электросети Приморья будут восстановлены к 25 ноября.

Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что затраты на ликвидацию последствий ледяного дождя во Владивостоке составили более 180 млн рублей, и они еще будут расти. А министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заверил, что самый сложный период кризиса уже пройден, большая часть жителей получила воду и тепло.